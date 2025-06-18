Олег Николаев: Сохраняя традиции, строим будущее

Накануне 105-летнего юбилея образования Чувашской автономии Глава нашей республики Олег Николаев подвел некоторые итоги развития региона за предыдущую пятилетку.

Президент отметил эффективность работы

— Олег Алексеевич, весной Вы встречались с Владимиром Путиным, и он высоко оценил Вашу работу. Какие, на Ваш взгляд, достижения стали основанием для таких выводов?

— Президент дал оценку не только моей работы, но всей команды республики. Главный наш показатель — рост экономики за 5 лет почти в 2 раза. Он потянул за собой вверх все остальные цифры. По итогам 2024 года собранные налоги впервые превысили консолидированный бюджет. Мы смогли перевести Чувашию в новый статус: сильного, устойчивого региона. Пока еще не самодостаточного, но мы к нему идем.

Основное внимание в эти годы мы уделили работе с предприятиями, синхронизации их программ развития и инфраструктурных задач, включая подготовку кадров.

Мы выстроили комплексную систему поддержки бизнеса. Как показатель — количество малых и средних предприятий в республике за пять лет увеличилось в 2,5 раза. И это на фоне пандемии ковида и введения иностранных санкций. Значит, предприниматели видят здесь перспективу, чувствуют поддержку. В итоге с начала 2023 года в Чувашии пошли вверх экономические показатели. Причем примерно одинаково как по гражданской, так и по военной продукции. Такого взрывного роста у нас не было десятилетиями. Это результат системной работы и доверия бизнеса к региону.

Именно эти моменты и отметил Президент в ходе нашей встречи. Обратил Владимир Владимирович внимание и на социальные аспекты.

Работа на благо жителей республики

— Последние два года стали знаковыми для Чувашии, так как Президент уделял нам особое внимание. Что реально мы получили по итогам его визита в 2024 году?

— Приезд Президента всегда служит мощной мотивацией работать с удвоенной энергией. Целью визита Владимира Владимировича Путина было подведение итогов реализации программ социально-экономического развития 10 регионов с наихудшими показателями в стране. Чувашия в этот список не входила, мы показали отличные результаты и были выбраны в качестве примера эффективной работы.

Президент дал нам положительную оценку. Я сейчас точно не повторю его фразу, но глава государства отметил, что деньги в республике были потрачены эффективно, а созданные объекты действительно востребованы людьми. По итогам совещания Владимир Владимирович принял решения, которые уже помогают и еще помогут дальнейшему развитию региона. В частности, мы продолжаем работу по индивидуальной программе социально-экономического развития, утверждена новая. А это особые отношения с федеральным центром, увеличенное софинансирование региональных программ.

Президент страны уделяет развитию Чувашии особое внимание. Встречи Владимира Путина и Олега Николаева в разные годы.

С Президентом мы обсудили несколько проектов развития региона, включая реконструкцию Чебоксарского аэропорта. Перрон требует модернизации, это наша историческая проблема. Мы намерены создать восемь полноценных стоянок для самолетов. Сейчас, для сравнения, их всего две. Само здание аэровокзала мы уже сделали современным, не хуже столичных. Пассажиропоток в аэропорту Чебоксар, к слову, за пять лет вырос вдвое.

Следует отметить, что помощь нашей республике со стороны Москвы идет именно потому, что мы сами многое делаем. Не лежим камнем. На каждый рубль поддержки вкладываем свой. Четко выстроили систему участия в Национальных проектах. По итогам 2024 года были одни из лидеров по их реализации в стране.

Цифра 80% выпускников Чувашии подают заявки на обучение в местные учреждения, а не уезжают, как раньше

Кадры решают все, но их не хватает

— Если вернуться в 2020 год, когда Вы только возглавили Чувашию, была ли у Вас какая-то готовая стратегия по развитию региона? И можете сейчас сказать, что получилось реализовать, а какие проблемы остались нерешенными?

— Когда заступил на должность исполняющего обязанности Главы Чувашии в январе 2020 года, оформленного четкого плана у меня не было. Было определенное видение, что надо делать. В ходе подготовки к выборам, после встреч с людьми, после детальных разговоров мы разработали и утвердили четкую комплексную программу, которая стала фундаментом для всех ключевых изменений в республике. На ее основе мы смогли достичь большинства целей. По некоторым показателям перевыполнили намеченные ориентиры в 1,5 раза.

Конечно, есть и то, что реализовать не удалось. Есть объекты, которые не получилось завершить, и это в целом нормально, поскольку в ходе работы возникают новые задачи и запросы от земляков. Некоторые инициативы были отклонены самими гражданами или предприятиями.

Одна из главных проблем, с которой мы столкнулись, — дефицит кадров. Текучка в целом по региону в 2021 году составляла 45%. Сейчас мы снизили этот показатель втрое, до 16%. Но цель — 12%, и она уже просматривается. Мы активно работаем над повышением привлекательности учебы и работы в Чувашии. Если в 2020 году 80% выпускников уезжали из республики, то в прошлом году 80% из них подали заявки на обучение в местные учреждения.

— Нехватка медицинских кадров — одна из самых острых проблем всех регионов России. Что делается для мотивации медицинских специалистов и студентов оставаться в нашей республике?

— В сфере здравоохранения нам удалось привлечь в отрасль более 1000 специалистов. Доля молодых врачей, к примеру, увеличилась на треть. Количество врачей выросло с 44 до 50 на 10 тысяч населения. Но для полной укомплектованности кадрами требуется около 60. Основываясь на запросах самих медиков, мы добавили еще три меры поддержки для специалистов в сельской местности. Теперь компенсируем расходы на дорогу и аренду жилья, также ввели единовременные выплаты для специалистов старше 35 лет. В результате более 300 медиков начали работать на селе. Хороший показатель, но промежуточный. Будем работать дальше.

С этого года создаем кадровый Центр в сфере медицины. Он будет отслеживать и мониторить ситуацию, собирать и анализировать информацию, в том числе по другим регионам. Условия для медиков в Чувашии должны быть лучше, чем у соседей.

Чувашия — наш дом и наша гордость

— Изменилось ли за эти пять лет на посту губернатора Ваше отношение к Чувашии и ее жителям? Какие новые тенденции Вы отметите в жизни региона, особенно учитывая важность вовлеченности населения в общее дело для его развития?

— Я начал глубже понимать и тоньше чувствовать Чувашию. Я здесь родился, вырос и живу, поэтому работаю над тем, чтобы сделать регион таким, каким хочу его видеть не только я, но и мои земляки, и наши родители.

За пять лет удалось добиться многих результатов. Мы погрузились в важные исторические аспекты жизни народа нашей республики. В 2021 году детально изучили трудовой подвиг жителей Чувашии в годы войны. В условиях 40-градусного мороза за 100 дней наши родители построили Сурский оборонительный рубеж длиной 380 км. Это чувство гордости за предков и их достижения глубоко запало мне в душу. В результате мы создали мемориал «Строителям безмолвных рубежей», на котором горит единственный в России Вечный огонь в честь тружеников тыла.

В 2022 году в честь Года культурного наследия народов России мы объединили жителей страны, создав Вышитую карту России, которая символизирует единство и разнообразие жителей нашей страны. В рамках этого проекта мы открыли музей, посвященный этой карте. А начали этот проект мы с Вышитой карты Чувашии, поскольку вышивка — один из знаковых элементов чувашской культуры.

В команду — по компетенции и мотивации

— Считаете ли Вы, что низкий уровень политической напряженности в Чувашии и стабильность ситуации связаны с тем, что посты Главы региона и премьера занимают представители разных партий — «Справедливой России» и «Единой России»? Можно ли назвать это политическим статус-кво и не мешает ли это конкурировать другим силам?

— Мне кажется, каждый должен заниматься своим делом. Политологи, в частности, формировать мнение о ситуации. А задача исполнительной власти — организовать жизнь Чувашии так, чтобы каждый житель чувствовал изменения и доверял власти. При назначении людей на должности важно учитывать в первую очередь их компетенцию и желание работать. Партийная принадлежность и другие характеристики отходят на второй план. Эффективность, ответственность и результат — вот три критерия, по которым мы формируем команду.

Виктор Архипов