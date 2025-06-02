Малый и средний бизнес осваивает глобальный рынок

За рубежом востребована высокотехнологичная продукция из нашей республики

Чувашия обладает значительным экспортным потенциалом, особенно в сфере электротехники, машиностроения, агропрома и ИТ. Сегодня в регионе создаются условия для выхода местных товаров на новые рынки. Для этого есть все инструменты, в том числе эффективные меры господдержки в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Эффективная и конкурентная экономика».

Крупнейшими торговыми партнерами республики являются Киргизия, Казахстан, Беларусь, Индия, Китай, Узбекистан, Азербайджан, Молдова, ОАЭ, Турция. Торговые отношения по экспорту и импорту республика ведет с 51 страной. Наибольшим спросом за рубежом пользуются машины, транспортные средства, продовольственные товары и сырье, продукция химической промышленности из Чувашии. Республика активно наращивает внешнеэкономические связи: по сравнению с 2020 годом экспорт товаров вырос на 45,5%, экспорт услуг — в 2,1 раза.

Возьмем, к примеру, Китай. Внешнеторговый оборот Чувашии с КНР только за прошлый год составил 268,8 млн долларов США. Китай занимает 1 место во внешнеторговом обороте республики (35% всего оборота), в том числе 5 место по экспорту (5,8% объема экспорта). Основные товарные группы, которые экспортируются нашим регионом в Китай: мясо и пищевые мясные субпродукты (53,3%), готовые продукты из зерна злаков, мука (24,7%), какао и продукты из него (15,8%), кондитерские изделия из сахара (2,2%), органические химические соединения (2,1%).

Цифра На 45,5% вырос экспорт за 5 лет

При этом количество экспортеров из числа субъектов малого и среднего бизнеса по итогам 2024 года выросло в два раза. Вообще более 90% экспортеров республики — это малый и средний бизнес. Для повышения экспортного потенциала региона, развития международного и межрегионального сотрудничества при поддержке Кабинета министров Чувашии было проведено 46 выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий.

По поручению Главы Чувашии Олега Николаева в регионе организована системная работа по развитию экспортной деятельности, применяются новые подходы и методы для привлечения инвестиций. Республика регулярно принимает представителей официальных и деловых кругов зарубежных стран для установления, укрепления и развития взаимовыгодного сотрудничества. Такое взаимодействие способствует налаживанию экономических связей и является одним из важных инструментов содействия региональному развитию. Главой Чувашии Олегом Николаевым утверждена стратегия для развития экспортной деятельности в республике до 2030 года. Причем национальный проект «Международная кооперация и экспорт» продлен еще на шесть лет, за счет этого пролонгируются и региональные проекты. Поставлена задача к 2030 году увеличить на 2/3 несырьевой неэнергетический экспорт в сравнении с 2023 годом. Также Олег Николаев поручил запустить «экспортный кэшбэк» на компенсацию части затрат по транспортировке, сертификации, упаковке продукции.