Дом композитора Тогаева в Мариинском Посаде отреставрируют за 8 млн рублей

Одноэтажный деревянный дом по улице Советской в Мариинском Посаде сегодня едва ли может ассоциироваться с местом, где в начале XX века жил педагог, организатор хоровых коллективов, композитор, заслуженный деятель искусств ЧАССР Анатолий Тогаев. Здание выглядит весьма обветшалым. Оно признано объектом культурного наследия регионального значения, и принято решение его отреставрировать.

Как сообщили в госпаблике Мариинско-Посадского округа, на днях прошло установочное совещания по вопросам реставрации объекта, в ходе которого с подрядчиком – ООО «НПП «Наследие» – обсудили этапы проведения работ. Разрешение на производство работ компания получила. По контракту строители должны восстановить утраченные детали резьбы фасада здания, отреставрировать бревенчатый сруб, укрепить фундамент, отремонтировать крышу. По информации администрации округа, на эти цели из регионального бюджета направят свыше 8 миллионов рублей. «В ближайшее время будет проведено детальное обследование объекта для выявления элементов, подлежащих замене или реставрации», — пояснили дальнейший ход действий в МАУК «Центральная клубная система» округа, в чьем ведении объект находится с 2022 года.

Конечно, у некоторых жителей Мариинского Посада возникают вполне резонные вопросы: «Почему надо было дожидаться того, что дом чувашского композитора останется без крыши и окон? Почему на него нельзя было обратить внимание раньше?» Здесь не всё так однозначно. Здание пережило пожар, после него объект был изъят у наследницы Анатолия Тогаева по решению суда. И только после этого передан в муниципальную собственность. Спустя некоторое время был разыгран тендер на разработку научно-проектной документация с проведением историко-культурной экспертизы. Теперь все результаты на руках, и можно начинать приводить в надлежащее состояние дом с непростой историей.

Напомним, о планирующейся реставрации объекта культурного наследия Глава Чувашии Олег Николаев говорил с министром культуры РФ Ольгой Любимовой еще в начале этого года. Тогда же было озвучено, что работы будут завершены к празднованию 100-летия со дня рождения советского и российского композитора Андрея Эшпая, то есть в этом году. По контракту подрядчик должен будет управиться с первым этапом до 15 ноября.

Добавим, что Андрея Эшпая и Анатолия Тогаева связывала по жизни не только музыка: оба были не просто гениальными композиторами, но еще и родственниками. Андрей Яковлевич приходился Анатолию Николаевичу родным племянником по линии матери. С началом Великой Отечественной войны семья 16-летнего Андрея Эшпая была эвакуирована из Москвы в Мариинский Посад. Здесь подросток окончил школу №1 и, вероятно, попал под творческое влияние своего дяди. Не просто же так автор 9 симфоний, десятка концертов для различных инструментов с оркестром и музыки к 60 фильмам называл Мариинский Посад своей второй родиной и часто навещал родственника.

После того, как дом, в котором жил чувашский композитор, отреставрируют, в нем собираются открыть музей, посвященный двум выдающимся деятелям искусства. Территорию вокруг одноэтажного здания тоже намерены облагородить, — подчеркнули в госпаблике администрации Мариинско-Посадского округа.