Завершается прием заявок на конкурса профмастерства для машинистов спецтехники

Опытным бульдозеристам и экскаваторщикам республики стоит поторопиться, если они хотят стать лучшими в своем деле и выиграть солидные денежные призы. Один день остается до завершения приема заявок на региональный этап Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» для машинистов спецтехники. Чтобы стать участником турнира, который состоится 27 июня в Чебоксарах, нужно обратиться к работодателю за разрешением и подать заявку через портал «Работа в России» до 20 июня. Сначала конкурсанты поделятся теоретическими знаниями, затем покажут свои умения в деле. Оценивать выполнение заданий будут члены жюри. Зрители смогут следить за выступлением участников в прямом эфире. Победители получат по 100 тыс. рублей, обладатели второго и третьего места — по 60 тыс. и 40 тыс. рублей соответственно. Как сообщили в Минтруда республики, региональные испытания в этом году пройдут по 18 номинациям. Кроме того, нам выпала честь принимать федеральные этапы. Так, с 20 по 22 августа в Чувашии будут соревноваться лучшие бульдозеристы и экскаваторщики России. На кону — миллион рублей. Напомним, конкурс «Лучший по профессии» проводится в рамках федерального проекта «Человек труда» нацпроекта «Кадры».