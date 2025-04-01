Студвесна-2025. Танцы, танцы и ещё раз танцы!

Сцена ДК ЧувГу имени И.Н. Ульянова на один вечер превратилась в «Отель «Соблазн». Такое название дал строительный факультет своему выступлению.

Спектакль, полный символизма, танцевальных номеров и неожиданных решений, стал настоящим погружением в атмосферу грехов, искушений и самопознания. Успех студвесны во многом лежит на плечах Софии Долговой — культорга творческой команды, автора сценария и даже главной героини постановки. Она рассказала, что сюжет концерта был вдохновлен одноименной песней. «Все идет в первую очередь от музыки. После прослушивания трека у меня в голове сразу начали складываться картинки, как это может выглядеть. Просто музыка сама подсказала, сама повела», — призналась София.

Интересной особенностью постановки стало то, что главная героиня не произносит ни единого слова. Все повествование передается через танец и окружающих персонажей. Такой прием был выбран не только из-за сложности совмещения танца и речи, но и для создания особого художественного эффекта. Героиня — единственная живая душа в отеле, тогда как остальные персонажи являются некими сущностями, создавая контраст между человеком и его искусителями.

Ребята постарались добавить символики в программу концерта. Тут и семь смертных грехов в модных костюмах, и отсылка к известной картине «Тайная вечеря» в одном из номеров, правда, на столе вместо кушаний оказалась кричащая голова. Финал тоже символичен — героиня сбегает, а отель готовится к встрече нового гостя. Так подчеркивается мысль о невозможности окончательного избавления от грехов.

Несмотря на название постановки и откровенность некоторых костюмов, атмосфера в зале после спектакля была семейной. Раздавались радостные голоса, родители и близкие фотографировались с артистами и даже поздравляли именинников. Слезы радости, восторг и гордость — именно такие эмоции царили в зале, когда главная героиня получала цветы.

Студенческая весна — это всегда незабываемые впечатления. «Отель «Соблазн», несомненно, оставил след в сердцах участников и зрителей программы.

Анастасия Рыбакова