До старта «Лыжни России» довезут бесплатно

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Завтра в Чувашии в 21-й раз пройдет «Лыжня России». В этом году соревнования приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Центральный старт состоится на трассе биатлонно-лыжного комплекса, построенного на базе республиканского Центра зимних видов спорта в Чебоксарах. По предварительным оценкам, ожидается участие около двух тысяч любителей здорового образа жизни.

Напомним, что в день гонок будут запущены бесплатные автобусы от автомобильной стоянки ледового дворца «Чебоксары Арена» до места проведения спортивного мероприятия. В рамках центрального старта запланированы несколько заездов на дистанции от 600 метров для самых юных поклонников лыж до 2 км для школьников, студентов и приверженцев активного отдыха.

Опубликовано: 7 февраля 2025 г.


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