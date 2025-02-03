СЕРГЕЙ КРАВЦОВ,

министр просвещения Российской Федерации:

«Система воспитательной работы, патриотического воспитания очень важна, и будем максимально поддерживать. В каждой школе действует советник директора по воспитанию, мы активно работаем с российским движением детей и молодежи. И дальше будем эту работу продолжать. Помимо естественно-научных предметов будем уделять внимание и предметам, которые не входят в единый государственный экзамен. Они зачастую как бы на втором плане были: изобразительное искусство, музыка. Мы вернули труд в учебный процесс, основы безопасности и защиты Родины. Это те предметы, которые не входят в единый государственный экзамен, но важны для широкого кругозора школьников, и мы будем поддерживать эти предметы».