Когда физкультура в приоритете

По итогам четвертого квартала 2024 года Чувашия упрочила позиции в общероссийском рейтинге реализации комплекса «Готов к труду и обороне», переместившись с восьмого на шестое место, сообщили в региональном Минспорте.

Также наша республика продолжает удерживать лидирующую позицию среди субъектов ПФО. Рейтинг российских регионов по популяризации комплекса «Готов к труду и обороне» опубликовал федеральный оператор. При анализе учитывались девять критериев в процентном соотношении от численности населения в возрасте от шести лет и старше. В итоге Чувашия набрала 676 баллов.

За четвертый квартал 2024 года 32209 жителей республики зарегистрировались на официальном сайте комплекса ГТО. Кроме того, 35112 приверженцев здорового образа жизни сдали нормативы на знаки отличия.