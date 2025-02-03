В Чебоксарах на карантин закрыли школу № 53 и 28 классов в 14 школах

В администрации города Чебоксары обсудили эпидемиологическую обстановку. По данным республиканского Управления Роспотребнадзора, на прошлой неделе в столице Чувашии было зарегистрировано 3396 случаев ОРВИ. Это на 12,8% больше, чем за неделю до этого. В текущем эпидсезоне в Чебоксарах зафиксировано 73 случая гриппа. Это в 10 раз меньше, чем в прошлом году. Подавляющее большинство заболевших (97%) — не вакцинированы.

Зарегистрирован 141 случай заболевания внебольничной пневмонией. Это на 30% меньше, чем неделей ранее.

Для профилактики распространения респираторных инфекций на карантин закрыта школа № 53, частично закрыты 28 классов в 14-ти школах. Обучение там проводится в дистанционном формате, сообщает пресс-служба администрации города Чебоксары.