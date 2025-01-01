Москвичи заговорят по-чувашски

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Полномочное представительство Чувашии в Москве возобновило курсы по изучению чувашского языка.

На занятия приглашают всех желающих: тех, кто изучает язык «с нуля», и тех, кто стремится улучшить свой уровень. Бесплатные уроки будут проходить очно в здании полпредства по улице Большая Ордынка, 46 по субботам. Сначала — занятия для начинающих, а после обеда всех ждут в разговорном клубе.

Как сообщают в полпредстве Чувашии в Москве, первое занятие состоится завтра, 1 февраля.

Отметим, что курсы по изучению чувашского языка для москвичей и жителей Московской области в учреждении проводят с 2013 года. Здесь также рассказывают о культуре и традициях чувашского народа.

Опубликовано: 31 января 2025 г.


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