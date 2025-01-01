И на работу успеть, и телефон подзарядить

Прокатиться с комфортом

«Зиушка» — так ласково водители называют троллейбусы синего цвета марки «ЗиУ», которые уже несколько десятилетий курсируют по улицам столицы Чувашии. Однако на смену постепенно устаревающей технике приходит новый и более приспособленный к современным реалиям транспорт. И на одном из важнейших городских маршрутов № 1 полностью заменен подвижной состав — первые троллейбусы отправятся в дебютный рейс сегодня.

Напомним, что открытие маршрута № 1 состоялось 7 ноября 1964 года. Тогда он пролегал от Железнодорожного вокзала до Красной площади. А сейчас «первый» начинает путь от остановки «Университет» и следует до ОАО «Промтрактор», соединяя крупнейшие предприятия города, — общая протяженность маршрута составляет 42,8 км.

Конечно, старые троллейбусы уже не могли в полной мере справиться с нагрузкой и пассажиропотоком. Поэтому при поддержке субсидированного лизинга АО «ГТЛК» и средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» республика приобрела 40 низкопольных троллейбусов для обновления подвижного состава.

К сведению В 2024 году троллейбусами первого маршрута было перевезено более 10 млн человек.

Все красавцы как на подбор выстроились в ряд на территории Чувашского транспортного управления. Водители уже познакомились с «новыми друзьями» на обкатке. Надежда Иванова, например, оценила кресло — очень удобное, комфортное. «Сиденье для водителя регулируется в различных плоскостях, обеспечивая наклон и поясничную поддержку. В кабине также имеются полностью электронная приборная доска, камеры заднего вида, салона и видеоконтроль посадки-высадки», — добавила водитель с 21-летним стажем.

К тому же транспорт оснащен информационной системой для пассажиров, камерами видеонаблюдения, валидаторами для безналичной оплаты проезда, USB-портами для зарядки смартфонов, автоматической системой для считывания пассажиропотока.

Глава Чувашии Олег Николаев также осмотрел новые машины. Он напомнил, что Чувашия — один из самых успешных примеров обновления системы общественного транспорта в России. За 2020–2024 годы закуплен 221 троллейбус, благодаря чему средний возраст подвижного состава сократился до 6,5 года.

«Новые троллейбусы изменят облик города. Происходящие изменения привлекают людей. С каждым годом увеличивается количество желающих обучиться на водителя троллейбуса. Важно продолжать совершенствовать вопросы медицинского контроля, технического обслуживания для обеспечения безопасности перевозок, — заявил Олег Николаев. — Наша республика — лидер по обеспеченности троллейбусами на одного жителя».

По словам Главы Чувашии, к 2030 году планируется закупить 133 троллейбуса, что позволит довести средний срок службы до нормативных четырех лет.

Для журналистов был организован пробный рейс. Однако выезду нового троллейбуса под номером 1256 предшествовала символичная церемония — старый «ЗиУ» с номером 832 провожал в дорогу юного «собрата». За рулем «ЗиУ» сидел опытный водитель Юрий Архипов. «Вы бы знали, как жалко прощаться со старым троллейбусом. На «Зиушке» я отработал 45 лет, но что поделаешь, пришло время, — признался Юрий Геннадьевич. — На обкатке нового троллейбуса проехал 170 км — комфортабельный, меньше устаешь. Кабина сделана с умом. На мой взгляд, старенький «ЗиУ» как минимум не хуже по надежности».

Вскоре настал момент поездки для прессы. Салон просторный, с удобными креслами. Троллейбус преодолевает дорожные неровности плавно, не чувствуется тряски. Конечно, низкий порог очень удобен для маломобильных людей. В общей сложности новые троллейбусы вмещают сто человек, количество пассажирских мест для сидения — 32.

Справка «СЧ»

В 2024 году приобретено 153 троллейбуса на общую сумму около 3,8 млрд рублей, в том числе 40 троллейбусов без увеличенного автономного хода в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».