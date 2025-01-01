Новый контракт с Поднебесной

Но на этот раз на поставку продукции из Чувашии в Китай.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, кооператив «Деревенский дворик» зарегистрировал свой товарный знак для продвижения продукта из козьего молока на китайском рынке. Покупают продукцию кооператива в 27 регионах страны, в ближнем зарубежье, теперь в планах — дойти до Китая. «Государственная поддержка помогает осваивать зарубежные рынки. Благодаря ей кооператив два раза принимал участие в специализированных выставках в Китае, причем успешно. Планируется, что свою продукцию компания начнет поставлять в Поднебесную уже в этом году», — отмечает вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

Соглашение между СПССК «Деревенский дворик» и Хэйлунцзянской компанией по импорту и экспорту было заключено в 2023 году в Шанхае. Сумма контракта — около 200 млн рублей.