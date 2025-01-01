В Минсельхозе республики обсудили состояние озимых культур

Специалисты оценивают его как «хорошее».

«По данным мониторинга, после прошедших дождей и оттепели снежный покров на полях уплотнился и составляет от 3 до 24 см, в снежном покрове имеется подвешенная, пористая ледяная корка толщиной 0,1-2 см, глубина промерзания пахотного слоя — от двух до 15 см», — рассказал руководитель республиканского филиала Россельхозцентра Сергей Павлов.

Всего аграрии Чувашии посеяли озимые на площади в 80 тыс. гектаров. Как отмечает пресс-служба Минсельхоза Чувашии, в основном посевы находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии — 94,3%. Самые «здоровые» растения у аграриев Ибресинского, Канашского, Козловского, Мариинско-Посадского, Моргаушского, Порецкого, Урмарского, Чебоксарского, Шемуршинского и Янтиковского округов. Наименьший процент — в Шумерлинском, Вурнарском и Алатырском округах.