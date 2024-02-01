Экспозиция Чувашии на ВДНХ не перестает удивлять посетителей

Доят корову, примеряют наряды

На площадке республики на выставке-форуме «Россия» продолжаются агропромышленные дни. В первую неделю гостей привечали медом и хмелем, а с 6 по 8 февраля — молоком. Особой популярностью среди посетителей пользуется тренажер «Удойная корова». Голова чувашской зорьки украшена расшитым бисером масмаком, а шея — монистом. Причем с муляжом можно не только сфотографироваться, самых пытливых посетителей тут научат доить.

Снимок на память сделала на прошлой неделе и председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева. «Вдохновляет большое количество посетителей. Все заряжаются атмосферой нашего сельского хозяйства с помощью интереснейших интерактивов. Гостей экспозиции посещает правильная мысль — приехать в Чувашию. Выставка «Вся Россия» — фантастическое место! Здесь можно почувствовать всю нашу страну, услышать удивительные мотивы ее величия и разнообразия! Приезжайте сюда и убедитесь сами!» — написала отзыв Наталья Алексеевна в своем телеграм-канале.

Под большим впечатлением от нашей сельхозэкспозиции на ВДНХ и представитель Молодежного парламента Москвы, участница движения «Волонтеры Победы» и Лиги Героев Дарья Сеткова, сообщает канал «Чувашия благодарит». На своей страничке ВКонтакте активистка поделилась эмоциями с подписчиками: «Да-да, ребят, вам не показалось, я реально доила корову, при том в Москве, да еще зимой». Кроме того, на площадке нашей республики Дарья примерила наряд, стилизованный под чувашский народный костюм, и тухъю. Образ получился таким ярким и гармоничным, что девушке непременно захотелось приобрести себе такие же красивые традиционные платья.

Привлекает площадка Чувашии не только своими интерактивами, но и подарками. Так, в дни презентации хмелеводства экспозицию региона, по данным Минсельхоза республики, посетили свыше двух тысяч человек. Более 400 гостей приняли участие в розыгрыше ароматических подушек, набитых шишками хмеля и расшитых чувашскими узорами. География посетителей «России» впечатляет: люди специально едут на ВДНХ из Архангельска, Оренбурга, Краснодара, Уфы, Белгорода, Челябинска, Севастополя, Новосибирска… Приходят семьями, трудовыми коллективами, классами. К слову, одна из делегаций, заглянувших на стенд Чувашии в 75-й павильон, оказалась группой выпускников военного училища, бывшие сокурсники решили организовать дружескую встречу прямо на выставке.

Призы от наших сельхозтоваропроизводителей подготовила и «Чувашия молочная». Представители отрасли рассказывают посетителям стенда, что молочная продукция республики поставляется в два десятка регионов России, а также в другие страны — Казахстан, Монголию, Узбекистан и Армению. И предлагают гостям не только попробовать себя в роли специалиста по доению коров, но и «прогуляться» по фермам и предприятиям в VR-очках, выиграть фирменные рюкзаки и модные сумки-шопперы от компаний с сувенирами и продукцией. Кстати, угощать на выставке запрещено, поэтому чувашские лакомства победители розыгрышей попробуют уже дома, разъясняют в Минсельхозе Чувашии.

КСТАТИ

В рамках Дня цифровой экономики на выставке-форуме экспозицию Чувашии посетил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. Руководитель Минцифры Чувашии Михаил Степанов рассказал высокому гостю о значимых достижениях республики. По его словам, в регионе выстроена и продолжает модернизироваться информационная инфраструктура, которая позволяет жителям получать качественные цифровые сервисы. «Благодаря привлечению федеральных средств и поддержке федеральных органов власти республике удается планомерно повышать уровень своей цифровой зрелости и делать жизнь граждан проще и удобнее», — подчеркнул Степанов.