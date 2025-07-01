«Карусель» для бурёнок

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Представители Всероссийского НИИ племенного дела (Москва) и Минсельхоза Чувашии ознакомились с ходом строительства животноводческого комплекса ООО «ВДС» на 4800 голов.

Инвестиционный проект реализуется на границе Цивильского и Канашского округов. Здесь возведут шесть корпусов, самый большой в республике доильный зал «Карусель» на 80 голов, современные комплексы для сепарации навоза, системы вентиляции, охлаждения молока, поддержания оптимальной температуры помещений. По оценкам экспертов, оснащенная передовым оборудованием ферма позволит значительно увеличить объемы производства молока в регионе.

Как сообщает пресс-служба администрации Цивильского муниципального округа, работы идут полным ходом, практически завершен нулевой цикл строительства. По словам руководителя предприятия Анатолия Федорова, первую очередь масштабного проекта планируется сдать уже в этом году.

Фото vk.com/civildistrict

Опубликовано: 1 июля 2025 г.


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