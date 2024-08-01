Аграрии достигли «экватора»

Сельхозпроизводители Чувашии убрали с полей более 50% урожая зерновых и зернобобовых, приступили к сбору сахарной свеклы. Грузовики уже вывезли в хранилища 2,5 тыс. тонн «второго хлеба». Всего же в фермерских хозяйствах и агропредприятиях картофель предстоит собрать на площади 4,6 тыс. гектаров. К уборке хмеля приступили в Ядринском округе. Общая площадь «зеленого золота» по региону составляет 138 гектаров.

Ход работ обсудили в Минсельхозе Чувашии. «Череда дождей завершилась. Был даже риск, что из-за высокой влажности зерно массово начнет прорастать, — этого опасались аграрии Вурнарского, Шумерлинского, Шемуршинского округов. Сейчас нужно ускориться и пользоваться каждым погожим солнечным днем, чтобы вовремя и без потерь убрать урожай», — отметил вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.