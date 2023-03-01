Закупочная цена на молоко от населения снизились до 18,8 рублей

Вице-премьер-министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов провел совещание по вопросу снижения закупочных цен на сырое молоко от населения. В нем участвовали производители продукции, молокосборщики, переработчики, а также руководители муниципальных округов республики.

Отмечалось, что за минувший месяц средняя стоимость молока из личных подсобных хозяйств снизилась до 18,8 рублей за литр, что ниже уровня прошлого года на 21%. А закупочная цена молокозаводов сократилась на 10% до 26,06 руб. Аналогичная ситуация наблюдается не только в Чувашии, во всех регионах. Как указывалось на совещании, причин тому несколько. В 2022 году потребление молока в стране снизилось, одновременно Россия переживает подъем его производства. Кроме того, экспорт молока из-за санкций снизился, а импорт увеличился.

Своим видением проблемы и путями ее решения поделились все участники процесса. Министр поручил в течение недели проследить перемещение молока – от сельчанина к сборщику, от сборщика до завода. Изучение логистики поможет понять, нет ли такого, что молоко закупается по низкой цене в одном округе и перевозится в другой конец республики. Обратился Артамонов и к переработчикам, порекомендовав по возможности максимально загрузить имеющиеся производственные мощности и не допускать необоснованного снижения стоимости принимаемого молока.

Фото: tavanen.ru