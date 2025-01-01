Сериал «Прометей» расслаивает пространство и сознание зрителей

Сериал «Прометей» лучше всего смотреть с кем-то из его сценаристов, чтобы по ходу действия он объяснял происходящее на экране. Без того, кто это создал, в деталях не разобраться. А ближе к финалу было бы хорошо позвать всех троих: Максима и Вадима Свешниковых, ну, и куда без автора идеи Андрея Радько, чтобы уже никто не отвертелся! Возможно, идея была замечательная: сделать кино в жанре научной фантастики с элементами мистики и детектива, поговорить в нем о том, что наше будущее уже создано нашим прошлым и прошлое не изменить, но подкачало исполнение. В последней серии все детали пазла должны вставать на свои места. Кто смотрел сериал, ответьте себе честно: они у вас встали? Вы узнали из фильма точный ответ, без зрительских домыслов в Сети, как в наши дни в горах Алтая появился исчезнувший с радаров в 1998-м пассажирский самолет, целый, без следов катастрофы, не поросший бурьяном? В нем же была завязка истории.

Режиссер — Максим Свешников,

серий — 8,

места съемок: Алтайский край, Москва

Возможно, главный недостаток «Прометея» в том, что из-за обилия сюжетных линий и крючков, второстепенных героев и научных терминов, которыми без устали сыплют главные персонажи, к финалу перестаешь видеть общую картину и забываешь, для чего все они тут собрались. Для сериала с лихвой хватило бы одной научной фантастики о портале, способном перемещать предметы во времени и пространстве, зачем добавили еще линию алтайских шаманов с их способностью вводить человека в транс? Хотя это тоже способ перемещения сознания по разным линиям.

Коктейль из мистики и фантастики

Если вы еще не смотрели сериал, но хотите увидеть сюжет, в котором одновременно будут советские разработки в области машины времени, методы шантажа из 90-х, попытка создать грязную ядерную бомбу, исчезновение самолета, алтайские аномалии и главная героиня — безбашенная журналистка в исполнении Любови Аксеновой, то «Прометей» снят для вас! А потом, придумав все это, сценаристы как будто решили: надо усилить — и добавили шаманов. Возможно, ключевым посылом было сделать картину такой, чтобы после просмотра ни один зритель не смог пересказать ее другому. При этом и ощущение вторичности тоже есть. Одновременно приходят на ум «Эффект бабочки», «Грани будущего», «Манифест»…

Свое собственное расследование о том, что могло произойти в 1998-м с рейсом «Барнаул — Москва», и каким образом самолет без пассажиров появился в горах сейчас, начинает странная четверка. Кроме журналистки Ани Полетаевой, это ее старые друзья: молодой профессор физики Вадим (Дмитрий Чеботарев) и айтишник, блогер, оператор дрона Никита (Александр Алябьев). Руководит ими загадочный мужчина в черном Владимир Шапошников. Точную его должность мы не узнаем. То ли он по линии силовых структур, то ли федеральной власти. Филипп Янковский в этом черном длинном плаще как будто одновременно снимался в «Прометее» и «Волшебном участке» — менял съемочные площадки, не выходя из образа.

Трое симпатичных мужчин, одна девушка, гостиница в Барнауле, общая атмосфера таинственности и затаившиеся неприятности. Кажется, любовный четырехугольник этой истории просто необходим. Он мог бы добавить огня. Но Аня ведет себя как пацанка, сосредоточена только на работе, на всех мужчин смотрит свысока. Хотя персонаж в черном ее явно интригует и вызывает желание присмотреться к нему получше. Вот только ничего не выходит.

Шапошников страдает по погибшей жене, Никита увлекается сразу двумя алтайскими женщинами, а Вадим вроде и не прочь притянуться к Ане, но магнит науки оказывается сильнее. И все возможное любовное напряжение рассыпается к середине сериала. Под занавес истории Аня целует Вадима со словами: «Это чтобы ты меня точно узнал», имея в виду, что если она изменит прошлое, они могут разминуться во временных пластах и никогда не познакомиться. И что, в финале как-то обыграли этот поцелуй?

А еще есть линия Никиты, в которого влюбились сразу две женщины: Елена, дочь шамана, и Берта, владелица предприятия «Алтай Кижи» с секретной начинкой. Последняя, при живом-то муже, с чего вдруг потеряла голову? Интересно, Берта из параллельной реальности уже не так молодо выглядит? Загадка этой героини осталась нераскрытой.

В поисках точки разлома забыли про точку старта

Слишком много версий произошедшего с самолетом сразу оказывается в работе. Одновременно с ними появляются и второстепенные герои, чье энергетическое поле помогло открыть портал, в который «провалился» борт. И при всем желании невозможно запомнить роль в этой истории и характеристику каждого из пассажиров-«батареек». Расслоение времени и пространства — наших дней и 1998 года — становится отслеживать еще тяжелее. История перегружена людьми, деталями и версиями. А к финалу сюжет начинает разгоняться за счет погонь и многократных попыток украсть то молодого профессора, то жилет Черепанова. Это один из пассажиров рейса, решивший прямо во время полета открыть портал.

Он же еще за много лет до вылета самолета, благодаря изобретению «жилета», создал точку расслоения времени, и получились две реальности. Герой, которого убили в одной, продолжает жить в другой. Мысль интересная, что есть параллельный мир, в котором живут наши двойники. Только там они могут быть более счастливыми, потому что принимают другие решения. В сериале эти миры решили обозначить с помощью цветокоррекции: в одном преобладает зеленый оттенок, в другом, параллельном, — желтый. Эти различия не очень заметны глазу, поэтому под конец уже не понимаешь, какая реальность основная.

Получается, что эпизоды, с которых началось все действие, на самом деле уже никогда не случатся: прошлое удалось изменить, и настоящее станет другим. Но это в рамках одной линии реальности. Как же тогда герои закрыли точку расслоения? Или, если будет следующий сезон, они встретятся со своими двойниками? Мама Ани в психиатрической клинике написала имена всех пассажиров рейса и рисует шаманские символы не потому, что сошла с ума — это разум Ани в ее теле пытается дать сигналы о произошедшем в параллельный мир? Посмотрев финал, приходится включать начальные серии, чтобы все состыковать. А оно все равно не стыкуется.

Чем сложнее замысел, тем проще и понятнее должно быть объяснение, чтобы кто-то из персонажей проговорил его словами. Но то, что сказал Ане Шапошников в последней серии в самолете, на такое объяснение не очень тянет. Попытка обратиться к преподавателю физики одного из техникумов Чебоксар эффекта не дала. Когда он досмотрел до появления шамана — одного из пассажиров пропавшего самолета, то заявил, что наука в его лице «бессильна помочь разобраться в хитросплетениях сюжета».

Более того, перерыв в месяц между выходом в онлайн-кинотеатрах первых и последних четырех серий не способствует запоминанию истории. Или это тоже своеобразная петля времени, только уже для зрителей? Чтобы мы забыли о мелочах. «Прометей» выделяется на фоне остальных фильмов минувшего года благодаря своей идее — наверное, каждый человек хотел бы что-то изменить в прошлом, чтобы повлиять на настоящее, но как будто создатели сами запутались в обилии сюжетных линий. Или им просто нужно было растянуть историю на восемь серий. Даже жаль, что необычный сериал, с высоким рейтингом ожидания на Кинопоиске, в итоге не стал открытием и кинособытием года. Замах-то был хороший.