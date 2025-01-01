Технология геоаналитики позволит проанализировать турпотоки Чувашии

Изучать данные о туристических потоках в Чувашии властям республики поможет геоаналитическая платформа МТС. Специалисты смогут проанализировать большие данные за последние четыре года, составить цифровой портрет путешественников, строить гипотезы на основе имеющейся информации. Это позволит корректировать стратегию развития туризма, спрогнозировать дальнейшее развитие отрасли

«Большие данные покажут, сколько туристов посещают ежегодно республику, в том числе тех, кто не попадает в официальную статистику: не останавливается в гостиницах, а предпочитает жить у друзей, а также тех, кто не пользуется сервисами по покупке билетов и предпочитает путешествовать самостоятельно. Также цифровые инструменты помогут проанализировать точки притяжения Чувашии, сезонность турпотоков в разных локациях, их особенности», — пояснил вице-премьер Дмитрий Краснов, курирующий развитие туризма в регионе.

Аналитика МТС может быть использована для проведения кампаний по привлечению гостей из других регионов и для разработки новых турмаршрутов.

«Геоаналитическая платформа Геоэффект позволяет на основе обезличенных агрегированных данных составить цифровой портрет туриста: по полу, возрасту, доходу, интересам и предпочтениям в покупках. Исследование поможет понять, где останавливаются путешественники и какие достопримечательности их привлекают больше всего. Данные можно наблюдать в динамике за последние четыре года», — пояснил директор МТС в Чувашии Алексей Сенкевич.

Благодаря геоаналитике Чувашия сможет более точно прогнозировать турпоток, определять свои сильные стороны и разработать эффективные меры для повышения туристической привлекательности. Комплексный подход к развитию туризма, в том числе с использованием цифровых технологий, дает возможность принимать оптимальные управленческие решения по развитию региона.