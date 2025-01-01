Наши православные африканцы

Братьев по вере из далекого южного континента Чувашия радует не только теплым приемом, но и погодой.

Большой христианский праздник Святого Богоявления встретили в Свято-Троицком мужском монастыре в Чебоксарах семь будущих священников — подопечные наместника, архимандрита Василия (Паскье). Батюшка-француз активно включился в работу по подготовке будущих пастырей для Патриаршего экзархата Африки, о чем ранее рассказывала «Советская Чувашия». Сразу же после окончания стажировки иеромонаха Клеоника (Мадудо) из Демократической Республики Конго в чебоксарский монастырь приехали новые африканские гости — будущие священнослужители из Московской и Санкт-Петербургской духовных семинарий.

Братья по вере с благословения митрополита Чувашского и Чебоксарского Савватия не только участвуют в богослужениях обители, выполняют различные послушания, но и вносят творческую лепту в жизнь монастыря. Так, студенты из Мадагаскара и Центральноафриканской Республики на представлении воскресной школы при монастыре исполнили рождественскую колядку на французском языке.

В крещенской купели теплолюбивые гости не купались (это все-таки больше народный, а не церковный обычай), но поход на источник святителя Николая совершили вместе со всеми прихожанами и паломниками. Как пошутил отец Василий, ради них Господь послал нам теплую зиму.