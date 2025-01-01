Студенты-медики совмещают учёбу с работой

Сочетание теории и практики оказалось полезным

Городская клиническая больница № 1 на протяжении нескольких лет успешно внедряет программу привлечения студентов медицинских вузов к работе в качестве среднего медицинского персонала. Сегодня 44 студента медицинского факультета Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова совмещают учебу с практической деятельностью в различных отделениях больницы.

Работа в больнице предоставляет студентам возможность применять свои знания на практике, развивать навыки общения с пациентами и учиться работать в команде. Заместитель главного врача по научно-клинической работе, декан медицинского факультета, д.м.н., профессор Валентина Диомидова подчеркивает, что такой опыт имеет бесценное значение для будущей профессиональной деятельности.

По информации Минздрава Чувашии, чтобы устроиться на должность среднего медицинского персонала, студенты медицинских вузов должны сдать квалификационный экзамен на третьем курсе и получить справку-допуск к медицинской деятельности.

Ярким примером успешного сочетания теории и практики является Татьяна Буторова, медицинская сестра хирургического отделения № 1. «Будучи студенткой я два года подряд проходила практику в хирургическом отделении. На 5-м курсе пришла сюда на работу медицинской сестрой», — рассказывает девушка. Работа в хирургии предопределила и дальнейший выбор специальности. После окончания обучения на медицинском факультете она поступила в ординатуру по хирургии. «Опыт работы в больнице оказался невероятно полезным. Придя в ординатуру, я уже умела ассистировать хирургу и общаться с пациентами», — делится специалист.

Еще одна студентка пятого курса, Анна Петрова, уже год трудится медсестрой в отделении ультразвуковой диагностики. Вместе с врачом она принимает пациентов в приемном отделении, оказывая помощь экстренным больным. «Совмещать учебу и работу бывает непросто, — признается Анна, — но это дает неоценимый практический опыт. Он помогает лучше понимать теорию, а общение с пациентами — развивает важные коммуникативные навыки». Выбор Анны также обусловлен семейной традицией: ее мама работает врачом ультразвуковой диагностики в ГКБ № 1. «Я рассматриваю УЗД как одну из возможных специализаций, и работа в этом отделении позволяет мне глубже понять профессию», — добавляет она.

Следует отметить, что привлечение квалифицированных кадров является приоритетным направлением нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В больнице работают над этой задачей комплексно, устанавливая сотрудничество с будущими врачами еще во время их учебы. Долгосрочное взаимодействие с Чувашским государственным университетом, крупнейшим вузом республики, и статус клинической базы медицинского факультета обеспечивают преемственность в подготовке кадров. Многопрофильность больницы позволяет выпускникам выбирать из множества медицинских специальностей.

Виктор Перепелкин