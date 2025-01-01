Попали на матч звезд

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Практически ни один звездный уикенд Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) не обходится без участия членов женской команды «ЧГУ-Атланта».
В этом году на матче звезд АСБ в составе коллектива «Восток» выступит Маргарита Галенко — она выйдет на площадку в стартовой пятерке. Наставником этой сборной был выбран рулевой «леопардовых» Никита Иванов. Кстати, он уже руководил командами в рамках шоу-поединков в 2019 и 2021 годах. Матч звезд АСБ 2025 пройдет 24 января на паркете Дворца борьбы в Уфе.

Опубликовано: 16 января 2025 г.


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