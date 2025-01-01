В республике прошел первый в этом году Единый информационный день

На выездных встречах в муниципалитетах представители органов власти Чувашии обсудили с жителями округов важные вопросы: от изменения тарифов на коммунальные услуги до телефонного мошенничества.

Как было отмечено, плановая индексация тарифов на «коммуналку» произойдет с 1 июля. Она связана с ростом стоимости энергоресурсов для организаций в сфере ЖКХ и расходами на ремонт и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. Изменение пройдет в рамках установленных Правительством России ограничений роста платы граждан.

Так, в десяти муниципалитетах рост платы за услуги ЖКХ в сравнении с декабрем прошлого года не превысит 10,7%. В 11 муниципалитетах изменение произойдет от 10,8% до 15,4%. Для жителей с иным набором коммунальных услуг индекс изменения платы составит меньшую величину. В городах Чебоксары и Новочебоксарск совокупная плата за коммунальные услуги изменится с учетом цен на тепловую энергию, определенных в соглашениях между администрациями и теплоснабжающими организациями.

При этом, как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, ценовая доступность коммунальных услуг сохраняется. По данным статистики, в республике — самая низкая среди всех субъектов ПФО плата за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Услуги отопления, холодного водоснабжения и сетевой газ — на 2-м месте снизу, услуги по снабжению электроэнергией — на 3-м месте, водоотведения — на 4-м месте, а по горячему водоснабжению Чувашия занимает 6-ю позицию снизу в Приволжье.

Члены информгрупп напомнили жителям, что в республике продолжают действовать меры социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Узнать о своем праве на получение льготы можно в органах соцзащиты по месту жительства.

Не менее актуальна и тема защиты от телефонных мошенников — несмотря на постоянные предостережения, люди разного возраста регулярно попадают на уловки «сотрудников службы безопасности банка» и прочих аферистов. Правоохранители бьют тревогу — количество преступлений в этой сфере, как и сумма украденных денежных средств, растет.

Самую серьезную угрозу сегодня представляет социальная инженерия. Так называется ряд психологических приемов, с помощью которых хитрецы обманом выведывают у людей данные банковской карты, пароль от личного кабинета на госуслугах, смс-коды для входа в мобильное приложение банка и другие конфиденциальные сведения. Также с помощью социальной инженерии преступники могут заставить человека самостоятельно передать деньги посторонним.

Действуют мошенники в интернете и социальных сетях: предлагают легкий заработок, рассылают смс и фишинговые письма, звонят по телефону. Известно, что в сутки жителям России поступает около 30 млн звонков от мошенников. В Чувашии, например, по данным МВД России, в прошлом году было совершено 4128 преступлений в интернет-сети. Ущерб жителям республики составил 1,15 млрд рублей.

«Главный способ защититься от мошенников — не брать трубку с неизвестных номеров, особенно поступивших через мессенджеры. Не совершать никаких действий с деньгами и имуществом по указанию неизвестных лиц. Не сообщать никаких сведений и кодов, не переходить по присланным ссылкам, не устанавливать неизвестные программы», — подчеркивали выступающие. А если закрались сомнения, надо обязательно советоваться со своими близкими, перезвонить в банк, полицию или другое ведомство по номеру, указанному на его официальном сайте.

В ходе Единого информационного дня также поднимали вопросы организации детского питания в школах и детских садах и зимнего содержания дорог в своих муниципалитетах. Традиционно в этот день во всех уголках республики прошли и приемы граждан.