Александр Боголюбов — вестник нового календаря

Сегодня, объединяя отгулы, праздничные и выходные дни, каникулы и др., отмечая чуть ли не в течение полумесяца обозначенный в официальных календарях Новый год и хранимый лишь в народных традициях старый Новый год, мы не очень-то задумываемся, как вышло так, что у нас целых два новогодних праздника.

Пожалуй, Россия стала последней из европейских стран, перешедших с юлианского календаря на григорианский.

Совсем недавно активисты школьной группы поискового объединения «Алые маки» в ходе работы с фондами Государственного исторического архива Чувашской Республики при исследовании документов Чебоксарской почтово-телеграфной конторы наткнулись на документ от января 1918 г. — телеграмму из Казани. Еще не окрепшей рукой 17-летнего телеграфиста Чебоксарской почтово-телеграфной конторы Александра Боголюбова на стандартном бланке телеграммы выведено: «Декретом совета народных комиссаров вводится новый календарь …первый день после тридцать первого января сего года считать не первым февраля, а четырнадцатым февраля, второй день пятнадцатым и так далее точка…»

Телеграмма слово в слово повторяла текст декрета Совета Народных Комиссаров, который вряд ли был встречен всеобщим одобрением граждан молодой советской республики. Во-первых, реформу календаря не поддержала Русская православная церковь, продолжившая пользоваться привычным для нее юлианским календарем. Тем более что именно в этот день стал действовать декрет СНК «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви» от 23 января 1918 г. Вызывало неприятие нового календаря и уменьшение жалованья бюджетных работников наполовину. А еще можно сказать, что из истории страны выпало целых две недели.

Вопрос перехода на новый календарь не раз поднимался в России и до революции. Неудобства в пользовании юлианским, не совпадающим с общеевропейским, были очевидны многим, накапливались снежным комом, и правительству приходилось не раз принимать частные меры для их преодоления. Например, еще до Первой мировой войны новый календарь применялся астрономами и метеорологами, во флотах. Не чурались его и чиновники ряда министерств: иностранных дел, финансов, путей сообщения и внутренних дел. Большие неудобства вызывал перевод календарей на то или иное исчисление. Толчком для введения григорианского календаря стала Октябрьская революция, в ходе которой новая власть вступила в противоречие с церковью и, соответственно, используемым ею календарем.

Для перехода на григорианский календарь предлагалось несколько вариантов. Председатель Совнаркома В.И. Ленин настоял на мгновенном переходе, что и стало основой декрета. После рассмотрения и принятия в окончательном виде на заседании Совнаркома его подписал Ленин, а на следующий день, 9 февраля (27 января по старому стилю) 1918 года документ был опубликован и вступил в силу.

Не только новый календарь вносил смуту в головы россиян — в стране разгоралась Гражданская война, и ее Восточный фронт неуклонно приближался к Казани, к чувашскому краю. Тысячи и тысячи граждан молодой Российской Республики вовлекались в водоворот событий тех лет, в том числе и юный телеграфист Чебоксарской почтово-телеграфной конторы Александр Боголюбов. 8 октября 1918 г. он в соответствии с билетом почтово-телеграфной конторы № 2453 командируется в Казань «для формирования полевой почтовой конторы, что и удостоверяется подписем с приложением казенной печати» (сохранена орфография оригинала документа. — Авт.), где вступает в Красную Армию и будет служить в ней практически до последних лет своей жизни, получив из числа уроженцев Чувашии и Чебоксар самые высокие воинское звание (генерал-полковник) и воинскую должность (начальник штаба фронта).