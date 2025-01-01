Александр Боголюбов — вестник нового календаря

Автор: Евгений ШумиловВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
С этой телеграммы, принятой телеграфистом Чебоксарской почтово-телеграфной станции Александром Боголюбовым, в Чебоксарах и в Чебоксарском уезде начался переход на григорианский календарь. Документ из фондов Государственного исторического архива Чувашской Республики

Сегодня, объединяя отгулы, праздничные и выходные дни, каникулы и др., отмечая чуть ли не в течение полумесяца обозначенный в официальных календарях Новый год и хранимый лишь в народных традициях старый Новый год, мы не очень-то задумываемся, как вышло так, что у нас целых два новогодних праздника.
Пожалуй, Россия стала последней из европейских стран, перешедших с юлианского календаря на григорианский.
Совсем недавно активисты школьной группы поискового объединения «Алые маки» в ходе работы с фондами Государственного исторического архива Чувашской Республики при исследовании документов Чебоксарской почтово-телеграфной конторы наткнулись на документ от января 1918 г. — телеграмму из Казани. Еще не окрепшей рукой 17-летнего телеграфиста Чебоксарской почтово-телеграфной конторы Александра Боголюбова на стандартном бланке телеграммы выведено: «Декретом совета народных комиссаров вводится новый календарь …первый день после тридцать первого января сего года считать не первым февраля, а четырнадцатым февраля, второй день пятнадцатым и так далее точка…»

Таким юношей начал службу Отечеству 18-летний Александр Боголюбов. Снимок выполнен в конце 1918 г. в г. Сарапуле. Фото из фондов Чувашского национального музея

Телеграмма слово в слово повторяла текст декрета Совета Народных Комиссаров, который вряд ли был встречен всеобщим одобрением граждан молодой советской республики. Во-первых, реформу календаря не поддержала Русская православная церковь, продолжившая пользоваться привычным для нее юлианским календарем. Тем более что именно в этот день стал действовать декрет СНК «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви» от 23 января 1918 г. Вызывало неприятие нового календаря и уменьшение жалованья бюджетных работников наполовину. А еще можно сказать, что из истории страны выпало целых две недели.
Вопрос перехода на новый календарь не раз поднимался в России и до революции. Неудобства в пользовании юлианским, не совпадающим с общеевропейским, были очевидны многим, накапливались снежным комом, и правительству приходилось не раз принимать частные меры для их преодоления. Например, еще до Первой мировой войны новый календарь применялся астрономами и метеорологами, во флотах. Не чурались его и чиновники ряда министерств: иностранных дел, финансов, путей сообщения и внутренних дел. Большие неудобства вызывал перевод календарей на то или иное исчисление. Толчком для введения григорианского календаря стала Октябрьская революция, в ходе которой новая власть вступила в противоречие с церковью и, соответственно, используемым ею календарем.

Членам поискового объединения «Алые маки» Анне и Василисе Этерас улыбнулась удача — в фондах Государственного исторического архива ЧР они обнаружили самый ранний автограф будущего полководца Александра Боголюбова. Фото Евгения Шумилова

Для перехода на григорианский календарь предлагалось несколько вариантов. Председатель Совнаркома В.И. Ленин настоял на мгновенном переходе, что и стало основой декрета. После рассмотрения и принятия в окончательном виде на заседании Совнаркома его подписал Ленин, а на следующий день, 9 февраля (27 января по старому стилю) 1918 года документ был опубликован и вступил в силу.
Не только новый календарь вносил смуту в головы россиян — в стране разгоралась Гражданская война, и ее Восточный фронт неуклонно приближался к Казани, к чувашскому краю. Тысячи и тысячи граждан молодой Российской Республики вовлекались в водоворот событий тех лет, в том числе и юный телеграфист Чебоксарской почтово-телеграфной конторы Александр Боголюбов. 8 октября 1918 г. он в соответствии с билетом почтово-телеграфной конторы № 2453 командируется в Казань «для формирования полевой почтовой конторы, что и удостоверяется подписем с приложением казенной печати» (сохранена орфография оригинала документа. — Авт.), где вступает в Красную Армию и будет служить в ней практически до последних лет своей жизни, получив из числа уроженцев Чувашии и Чебоксар самые высокие воинское звание (генерал-полковник) и воинскую должность (начальник штаба фронта).

Опубликовано: 13 января 2025 г.


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