«По следам древних племен»

Так называется выставка, открывшаяся в Чувашском национальном музее. Посвящена она одному из крупных и значимых археологических памятников древнемордовской культуры на территории современной Чувашии. Находки археологов на Сендимиркинском могильнике (Вурнарский муниципальный округ) открывают быт и образ жизни предков мордовского народа в конце раннего железного века.

Археологические раскопки некрополя проходили в 2012–2017 годах под руководством ученых из Чувашского государственного института гуманитарных наук (Н.С. Мясников, Е.П. Михайлов) и Мордовского государственного педагогического института им. М.Е. Евсеева (В.В. Гришаков, О.В. Седышев).

Специалисты считают, что первые века нашей эры — одни из важнейших периодов в истории Восточной Европы, по сути — начало эпохи Великого переселения народов. В сложном взаимодействии местного населения и пришлых племен в это время начинают формироваться основы будущих средневековых «летописных» народностей. Сурско-Свияжское междуречье и его основная часть — Чувашское Поволжье были в данный период контактной зоной крупных групп древнего населения.

На выставке можно узнать, в каких горшках варили пищу, какими орудиями труда пользовались, каким оружием воевали и как снаряжали верхового коня. Также откроется информация об украшениях и одежде, связи между воинственными кочевниками сарматами и финно-угорскими народами Волго-Камья.

В экспозиции представлены законсервированные ткани женского головного убора, благодаря которым ученым удалось провести полную реконструкцию шерстяной шапочки, какие носили почти два тысячелетия назад. Мужские погребения демонстрируют нам образ настоящего финно-угорского воина — они захоронены вместе с предметами вооружения: мечами, копьями, метательными дротиками, стрелами в колчанах, топорами, боевыми ножами и кинжалами, ременной гарнитурой, снаряжением верховой лошади. Также посетители выставки узнают, какая связь между древнемордовским могильником II-III веков и чувашским святилищем Киремет XVII–XVIII веков.

Чувашский национальный музей на специальных занятиях познакомит посетителей с методикой археологических исследований и предложит присоединиться к будущим раскопкам. Выставка работает в Музейно-выставочном центре на бульваре купца Ефремова, 10 в Чебоксарах.