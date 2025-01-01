Два человека пострадали при пожаре в Новочебоксарске

Огненное ЧП случилось 3 января. В доме № 18 на улице Заводская в третьем часу дня вспыхнула двухкомнатная квартира на пятом этаже. Как рассказывают в ГУ МЧС России по Чувашии, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.

В помещении находились двое – 53-летний хозяин и его 50-летняя жена. Во время пожара супруги отравились дымом, им потребовалась медицинская помощь. Из соседних квартир спасатели эвакуировали еще пять человек.

Сотрудники МЧС оперативно справились с огнем, пламя успело повредить лишь мебель и вещи в одной из комнат. Тем не менее, чрезвычайное ведомство просит отдыхающих в новогодние праздники четко соблюдать правила пожарной безопасности – с начала года в республике произошло уже десять пожаров.