Обновленный Ядринский художественно-краеведческий музей принял первых посетителей

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В преддверии Нового года на экскурсии побывали почетные гости и юнармейцы гимназии № 1 города Ядрин. В музее прошел не только капитальный ремонт, но и реставрационные работы. На это ушло более 34,5 млн рублей (свыше 10 млн из них – из федерального бюджета). В этом году в рамках нацпроекта «Культура» музей оснастили выставочным оборудованием и техникой.

Само здание было построено в 1911 году купцом-меценатом Николаем Таланцевым. Когда-то здесь располагалась глазная больница, где работал известный хирург Константин Волков. В обширной экспозиции можно узнать о нем, а также о первой чувашской киноактрисе Тани Юн, зодчем Петре Егорове — одном из авторов ограды Летнего сада в Санкт-Петербурге и других известных земляках. Интересна и история старинного Ядрина, наглядно развернувшаяся в музее.

 

Опубликовано: 31 декабря 2024 г.


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