В Чувашии состоялась очередная аттестация экскурсоводов

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На базе республиканского Агентства по развитию туризма прошел последний в этом году экзамен для экскурсоводов.

Одно из интересных предложений, поступивших в рамках аттестации гидов – обзорные экскурсии на ретро-троллейбусе по Чебоксарам. Туристы отправятся в путь от железнодорожного вокзала и доберутся до этнопарка «Амазония». По этому маршруту их повезет ЗиУ-5 – эту первую городскую электромашину восстановили специалисты Чувашского транспортного управления. А сама идея принадлежит Елене Горбатиной – 82-му экскурсоводу Чувашии, аттестованному в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Напомним, с марта 2025 года экскурсоводы и гиды-переводчики не смогут работать без аттестации. А те, кто прошел испытания, пополнят специальный реестр Минэкономразвития РФ. Свою квалификацию специалистам отрасли предстоит подтверждать раз в пять лет.

Опубликовано: 31 декабря 2024 г.


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