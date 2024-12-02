Организация школьного питания под пристальным вниманием

Дефицит ответственности

Буквально за месяц в республике произошло два случая, заставивших всех говорить о том, как и чем кормят детей в школах. И, как обычно бывает в таких ситуациях, по образовательным учреждениям прошла волна проверок. Серьезных нарушений ревизия не обнаружила, хотя сказать, что все везде идеально, конечно же, нельзя. Иными словами, столовые в более или менее полном порядке. Но ЧП с учениками в Новочебоксарске и Аликовском округе не позволяют органам власти, директорам учебных заведений, руководителям комбинатов питания спустить дело на тормозах.

Наступаем на те же грабли

На прошлой неделе основные «игроки» в сфере школьного питания собрались в Министерстве образования Чувашии с полной решимостью разобраться в сложившейся ситуации и принять меры, которые не позволят возвращаться к этому вопросу еще очень и очень долго. «Нет смысла кого-то критиковать. Наша задача в первую очередь решить проблему и не допустить ее в будущем, — обратилась к собравшимся заместитель министра образования Марина Лежнина. — Стоит отметить, что почти все образовательные организации перешли на аутсорсинг, кроме 16 школ. Ответственность за организацию питания лежит и на руководителе учебного заведения, и на предприятии, которое обеспечивает питание, то есть на их сотрудниках».

Вообще в 380 образовательных организациях питание получают около 150 тыс. учеников. Почти сто процентов обучающихся 1-4-х классов обеспечены горячей едой. При этом учитываются и дети, относящиеся к льготной категории. Но главным показателем, несомненно, должны быть не эти цифры, а соблюдение всех норм и правил, которые делают прием пищи в школах безопасным, полезным и вкусным процессом.

Сразу после первого инцидента в новочебоксарской школе № 4, когда учащиеся обратились в больницу с признаками отравления, ситуацию взяли на контроль Глава региона Олег Николаев, прокуратура республики, Роспотребнадзор. При Министерстве образования создали специальную комиссию, которая параллельно с другими ведомствами проверяла, как проходит в школах процесс горячего питания, вместе с тем уделяя внимание соответствующей документации и состоянию пищевых блоков. О чем, кстати, наша газета уже подробно писала.

Так что же показали проводимые проверки? Да, недостатки в работе есть. Но они, мягко выражаясь, однотипны и однообразны и характеризуются одним выражением: «Опять двадцать пять». Поэтому такие «огрехи» более неприятны. Как метко выразилась уполномоченный по правам ребенка Алевтина Федорова, «наступаем на одни и те же грабли». «Проводим и обучающие семинары, и другие мероприятия, но нарушения те же самые остаются. Эта претензия в первую очередь к тем, кто отвечает за организацию питания, — сказала детский омбудсмен. — Ведь все прекрасно знают, например, в каком состоянии должны содержаться холодильники. Как должны храниться продукты и сколько. Как вести документацию».

На сегодняшний день уже известно, что во всех случаях причиной недуга у детей стал норовирус — возбудитель кишечной инфекции. Но этот факт не отменяет вполне справедливого интереса к школам после произошедшего не только со стороны надзорных ведомств, но и родителей учеников. И их можно понять, считает Алевтина Николаевна. И все же дело не в качестве еды, те нарушения, которые «всплыли» во время ревизии, связаны с подходами к работе в целом. «Это вопрос ответственности. У нас столько вложено в процесс организации школьного питания: ремонт пищеблоков, новейшее оборудование, обучение, различные формы господдержки. Просто нужно пересмотреть отношение к выполнению своих обязательств», — отметила Федорова.

Союз четырех

На самом деле сложившиеся обстоятельства хорошо понимают руководители школ и комбинатов питания. По словам Николая Жукова, директора Чувашского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова, реально повлиять на качество питания в учебных заведениях могут четыре человека: директор школы, его заместитель, заведующий столовой и руководитель или заместитель руководителя компании-аутсорсера. «Если они работают в тесной связке, то можно сказать, что школа делает все возможное для того, чтобы не было случаев, ставящих под угрозу здоровье детей», — заявил Жуков.

При этом, выражая общую мысль участников совещания, Николай Алексеевич указал на слабые места в сфере школьного питания. Такие, как большое число детей в одной образовательной организации, или школы старого образца, не имеющие необходимого количества посадочных мест в столовых. Также он добавил к этому списку и дефицит кадров. На сегодня в большинстве своем основной костяк сотрудников пищеблоков — люди с большим стажем, и если учитывать, что молодых поваров и других кухонных работников, желающих трудиться в школе, сейчас найти сложно, то возникает вопрос: кто заменит профессионалов?

«У нас повара возрастные, им цены нет. Они имеют звания и награды, подтверждающие их профессиональное мастерство. Но им скоро на заслуженный отдых. Сегодня это поколение может быть наставниками молодых специалистов. Но 3—4 курсы техникумов уже работают в ресторанах и кафе, к нам приходят только первокурсники», — подчеркнула директор ООО «Кулинар» Лилия Бенда.

Да, текучка в этой области действительно большая. Отчасти это связано с низкой зарплатой и высокими требованиями. И если этот вопрос нужно решать на другом уровне, то такие моменты, как, например, личная гигиена учеников, вполне в компетенции школы и родителей. И этот пункт, пожалуй, один из главных в свете лабораторных исследований по ситуациям в Новочебоксарске и Аликовском округе.

«К сожалению, уровень гигиены среди детей оставляет желать лучшего. Здесь нужно настойчиво формировать этот навык: переодеваться в сменную обувь, мыть руки», — высказалась директор гимназии № 5 Инна Исаева. Да и в ходе проверок уполномоченные комиссии не в последнюю очередь обращали внимание на наличие умывальников, сушилок для рук и как вообще организован гигиенический процесс перед приемом пищи.

Что дальше?

Первым шагом к исправлению ситуации стали организованные Министерством образования, Роспотребнадзором, Центром гигиены, Россельхознадзором обучающие семинары для директоров школ, для ответственных за организацию питания, для начальников отделов образования муниципалитетов и заведующих производством. Об этом сообщила начальник отдела дошкольного и общего образования Министерства образования Чувашии Марина Николаева. «На сегодня уже обучились около 140 специалистов, которые в учебных учреждениях отвечают за горячее питание, — уточнила Марина Анатольевна. — На данных семинарах знакомят с требованиями СанПиНа, новыми технологиями, требованиями по меню».

Понятно, что подобные вебинары в плановом режиме будут проводиться и дальше. Между тем продолжатся и контрольные мероприятия — возможно, даже чаще, чем когда-либо.

Между тем

Для качества и доступности

Глава Чувашии Олег Николаев провел совещание по вопросам совершенствования организации и повышения качества горячего питания в образовательных учреждениях.

Руководитель республики предложил освободить директоров общеобразовательных организаций от обязанностей по проведению конкурсных процедур для определения аутсорсеров на организацию школьного питания. Заказчиками должны быть муниципалитеты, тогда будет обеспечиваться и централизация, и необходимый контроль.

«При этом, как позволяет Бюджетный кодекс, заключать нужно трехлетний контракт. А самим аутсорсерам предъявлять четкие и понятные требования — какими компетенциями они должны обладать, какие технологические процессы должны обеспечить, чтобы минимизировать первичную переработку продукции и максимально переходить к использованию полуфабрикатов в школах. Потому что ровно на этом этапе возникают риски заноса тех или иных инфекций», — заявил Глава Чувашии.

Также Олег Николаев акцентировал внимание на необходимости установить при закупках жесткие барьеры для организаций, игнорирующих системы обеспечения прослеживаемости: если их продукции нет в системе, то не должно быть и права участвовать в государственных или муниципальных закупках. Нужно максимально вовлекать в процесс чувашских товаропроизводителей, продукция которых прошла лабораторный контроль с внесением ее результатов в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии.

«Такая организация работы позволит идти по пути заключения соответствующих офсетных контрактов. Для этого нужна понятная годовая и долгосрочная потребность в тех или иных видах продукции. Есть у нас, условно говоря, утвержденное меню на 14 дней, и мы можем посчитать, сколько нужно, к примеру, полуфабрикатов в долгосрочной перспективе, чтобы вести предметный разговор с инвесторами, которые могут построить цех по их производству по стандартам, предъявляемым для горячего питания в общеобразовательных организациях», — сказал Олег Николаев.

Также он подчеркнул, что должно быть очень четкое и понятное единообразие в меню для всех школ республики. И предложил критически посмотреть на экономическую обоснованность стоимости школьного питания: «Можно ли за эти деньги обеспечить это меню? Если это невозможно, к чему эта фикция?»

Глава Чувашии поставил задачу провести комплексный анализ достаточности кухонного оборудования в школах и оценить потребность в кухонных работниках для последующего их целевого обучения.

Филипп Афанасьев