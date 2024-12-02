В Чебоксарском аэропорту задержали мужчину, не платившего алименты

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Самолёт помахал крылом

До вылета еще оставалось время. Но нашему «герою» его все равно не хватило бы, чтобы закончить одно важное дело. В Чебоксарском аэропорту был задержан мужчина, не плативший алименты.

Задолженность у жителя Мариинского Посада накопилась приличная — более одного миллиона рублей. Содержание несовершеннолетнего ребенка, очевидно, не заботило нерадивого отца. Зато судебные приставы проявили интерес к мужчине, в отношении которого инициировано исполнительное производство.

Осторожный должник не афишировал свое местопребывание, по месту регистрации не проживал, поэтому был объявлен в розыск. И вдруг нашелся — при посадке в самолет, вылетающий в Москву. Неплательщика доставили в службу судебных приставов, составлен административный протокол за просрочку алиментов. Суд назначил ему наказание в виде 40 часов обязательных работ.

Опубликовано: 18 декабря 2024 г.


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