В Чебоксарском аэропорту задержали мужчину, не платившего алименты

Самолёт помахал крылом

До вылета еще оставалось время. Но нашему «герою» его все равно не хватило бы, чтобы закончить одно важное дело. В Чебоксарском аэропорту был задержан мужчина, не плативший алименты.

Задолженность у жителя Мариинского Посада накопилась приличная — более одного миллиона рублей. Содержание несовершеннолетнего ребенка, очевидно, не заботило нерадивого отца. Зато судебные приставы проявили интерес к мужчине, в отношении которого инициировано исполнительное производство.

Осторожный должник не афишировал свое местопребывание, по месту регистрации не проживал, поэтому был объявлен в розыск. И вдруг нашелся — при посадке в самолет, вылетающий в Москву. Неплательщика доставили в службу судебных приставов, составлен административный протокол за просрочку алиментов. Суд назначил ему наказание в виде 40 часов обязательных работ.