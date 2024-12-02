25 декабря — последний день приема заявок для участия в конкурсе инициативных проектов в Чебоксарах

Администрация города Чебоксары уведомляет о приеме заявок на 2025 год для участия в республиканском конкурсном отборе инициативных проектов для реализации на территории города Чебоксары.

В соответствии с указанным извещением установлена дата начала приема заявок — 16 октября, дата окончания приема заявок — 25 декабря текущего года.

Заявки представляются организатору конкурсного отбора по форме и с приложением всех документов

Форма заявки и перечень документов для участия в конкурсном отборе инициативных проектов для реализации на территории городских округов Чувашской Республики установлены в приложении № 1 и в приложении № 2 к Порядку проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории городских округов Чувашской Республики, утвержденному постановлением Кабинета министров Чувашской Республики от 22.02.2017 № 71 «О реализации на территории Чувашской Республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах». Найти их можно на официальном сайте администрации Чебоксар.

Пресс-служба администрации г. Чебоксары