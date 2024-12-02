Встречайте Новый год без налоговых долгов

До наступления нового года остается совсем немного. В это время составляются планы на будущее, подводятся итоги, максимально завершаются все значимые дела, в том числе связанные с уплатой налогов.

Второго декабря 2024 года истек срок уплаты имущественных налогов физическими лицами за предыдущий год. Большинство владельцев домов и квартир, автомобилей и земельных участков в срок и сполна исполнили свои налоговые обязательства. А у физических лиц, своевременно не осуществивших оплату, образовалась задолженность.

В настоящее время во многих регионах проводится акция «Новый год без долгов», цель которой дать возможность гражданам проверить и оплатить имеющуюся задолженность.

Получить информацию о наличии или отсутствии задолженности по налогам можно в налоговом органе по месту жительства или месту нахождения налогооблагаемого имущества, а также посредством электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru и Единого портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Оплатить налоговую задолженность можно любым удобным способом: через отделения банков и их терминалы и банкоматы, почту или воспользовавшись электронными сервисами «Уплата налогов и пошлин физических лиц» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России или через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Несвоевременная уплата налогов дает право налоговым органам взыскивать долг в принудительном порядке и имеет ряд негативных последствий для граждан:

начисление пени за несвоевременную уплату налогов за каждый день просрочки в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ;

судебное взыскание (обращение налогового органа в суд) и судебные расходы;

списание денежных средств по исполнительному документу с банковских счетов;

направление исполнительного документа работодателю;

взыскание задолженности через Службу судебных приставов и уплаты исполнительского сбора (7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей);

арест и продажа имущества;

ограничение выезда за границу.

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике призывает граждан добровольно исполнить свою обязанность по уплате налога на имущество, транспортного и земельного налогов до конца 2024 года и встретить наступающий 2025 год без долгов.