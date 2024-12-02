В судьбах — целая эпоха

Каждый мечтает о долгой жизни. Но ее наполненность измеряется не годами, а тем, что сделано и отдано людям, своей малой родине и стране.

На днях исполнилось сто лет почетному энергетику России Николаю Буравову из Новочебоксарска. Он проектировщик и строитель крупнейших ГЭС страны, Саяно-Шушенской, Красноярской, Чебоксарской, Зейской, Бурейской. Занимал должность начальника гидрологической партии комплексной изыскательской экспедиции № 45 института «Гидропроект» и был в числе тех, под чьим руководством в сложных условиях ледостава осуществлялось героическое четырехкилометровое перекрытие Волги. Николай Степанович — один из авторов проекта защитных сооружений столицы Чувашии и его визитной карточки, Чебоксарского залива.

А житель деревни Челкасы Аликовского округа Андрей Аркадьев отметил 101 год. Ветеран Великой Отечественной войны всегда любил хорошую шутку и душевную песню. Он воевал на Кавказе, бывал на волосок от смерти. Во второй раз его серьезно ранило в 1942-м, под Малгобеком. Ногу сильно повредили осколки снаряда. Два месяца пролежал в госпитале. Андрей Аркадьевич награжден орденом Отечественной войны первой степени, медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Кавказа». Главная опора фронтовика — жена Нонна Семеновна. Вместе супруги вырастили троих детей — двух дочерей и сына. Сейчас у них пятеро внуков и два правнука.

Поздравления со столетием принимала жительница села Мижеркасы Красночетайского округа Мария Трифонова. В семье она была единственным выжившим ребенком. Когда началась война, 17-летняя девушка вместе с отцом копала окопы и строила блиндажи у реки Суры. Многие принимали людей на ночевку, и дом ее семьи тоже приютил женщин из соседнего села Хоршеваши. Несмотря на тяжелый труд и огромную усталость, люди находили в себе силы улыбаться и поддерживать друг друга. Отец Марии Владимировны так и не вернулся с фронта, а муж потерял на войне обе руки. Супруги воспитали шестерых детей, которые подарили им четырех внуков и восемь правнуков.

Елена Захарова из села Красные Четаи — тоже участница строительства Сурского оборонительного рубежа. Она окружена любовью дочери, трех внуков, семи правнуков и праправнука и часто рассказывает им о своей жизни. Повзрослеть пришлось рано. Отца репрессировали. Как самая старшая, девушка помогала матери, у которой на руках осталось четверо детей, даже ездила в Горьковскую область на заработки. А в сорок первом 16-летняя Елена вместе с односельчанками отправилась строить оборонительную линию возле села Мижеркасы. Сорокаградусный мороз, а на ней — лапти… До конца войны Елена Васильевна работала в столовой на берегу Волги в Чебоксарах. А после ей доводилось трудиться наравне с мужчинами — зимой в лесах Кумашки и Шумерли, летом на добыче торфа.

В Янтиковском округе подарки, поздравления и цветы были адресованы 100-летней жительнице деревни Латышево Анне Тихоновой. Чествовали именинницу в Турмышском доме культуры. Анна Тихоновна была рада гостям. Сама она родом из Канашского района. В годы войны принимала участие в строительстве Сурского и Казанского рубежей. Работала на строительстве дороги «Канаш — Янтиково», много лет отдала родному колхозу. С мужем Владимиром Егоровичем они воспитали двоих детей. Родные и близкие рядом — и это главное счастье, считает Анна Тихоновна.