Марсианка и Юман стали родителями

В зоопарке Ельниковской рощи в Новочебоксарске — радостное событие. Второго декабря у папы-зубра Юмана и мамы-бизона Марсианки случилось прибавление в семействе: на свет родился сыночек — зубробизончик.

С виду малыш похож на обыкновенного теленка, разве что немного коренастее и мощнее своего одомашненного сородича быка. Имени у ребенка-зубренка пока нет, но в зоопарке надеются, что придумать его помогут жители Новочебоксарска — скоро здесь собираются объявить конкурс.

Детеныш совсем еще кроха и ни на шаг не отходит от своей могучей мамы. Марсианка тоже не выпускает его из виду. Как рассказывают в Ельниковской роще, в период выкармливания мама-бизон стала очень осмотрительной, поэтому работники зоопарка ухаживают за звериной семьей с осторожностью. Пока в рационе зубренка — материнское молоко, но, как подрастет, бычок перейдет на взрослую пищу — сено. Любят большие парнокопытные лакомиться и кусочками тыквы, а также другими овощами.

Кстати, в новочебоксарском зоопарке это не первый случай рождения зубренка. Несколько лет назад у зубрихи Муланы родился малыш, которого назвали Мулат Юманович. Такое имя новорожденному придумала вместе с мамой воспитанница одного из новочебоксарских детских садов.