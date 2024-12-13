30 лет назад был сформирован первый созыв Чебоксарского городского Собрания депутатов

Имея опыт работы в трех созывах Городского собрания, с уверенностью могу сказать, что депутатский корпус — это настоящие профессионалы своего дела, которые поддерживают постоянную связь с жителями города и оперативно реагируют на возникающие проблемы.

За 30 лет работы сделано действительно много. Приняты важнейшие документы, ставшие надежным фундаментом для стабильного развития экономики и социальной политики, всех сфер жизнедеятельности Чебоксар. Хочу отметить, что депутатский корпус стал местом конструктивного диалога, доказав тем самым, что народные избранники способны слышать друг друга, учитывать разные позиции и служить общественным интересам.

От души желаю депутатам всех созывов и сотрудникам аппарата Чебоксарского городского Собрания депутатов крепкого здоровья, благополучия, сохранения главного капитала — доверия и признания жителей города, дальнейшего укрепления взаимодействия с коллегами в целях решения общих задач.

Сенатор Российской Федерации

Николай Владимиров