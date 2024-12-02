Решать проблемы, как добрые соседи

Как реализовать жилищные права, выстроить взаимоотношения с управляющей организацией или выбрать новую, снизить расходы на общедомовые нужды, разобраться в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги, благоустроить дворовую территорию, урегулировать конфликты — ответ на эти и многие другие вопросы дает «Школа грамотного потребителя».

Федеральному партийному проекту исполнилось 10 лет. По этому случаю в Чебоксарах состоялся форум, собравший профессионалов, общественников и экспертов для обсуждения текущей ситуации и перспектив в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Надо сказать, что встреча в таком формате проводится впервые, и Чувашия взяла на себя роль стартовой площадки для масштабного мероприятия. Это подчеркивает высокий уровень доверия к региону со стороны федеральных властей и демонстрирует значимость республики, как одного из центров развития России.

Кстати, для участников форума была организована экскурсия на объекты ЖКХ республики. Гости также посетили жилой комплекс «Ялав» в «Новом городе», где ознакомились с уникальной концепцией застройки — многоквартирные дома среди деревьев, объединение природы и человека.

В начале планерного заседания, которое проводилось в Штабе общественной поддержки «Единой России», к присутствующим в формате ВКС обратился Сергей Степашин, председатель общественного совета проекта «Школа грамотного потребителя», председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ. Сергей Вадимович, в частности, отметил, что за 10 лет сделано очень много — это и формирование дружной, заинтересованной команды региональных координаторов, и большая просветительская и экспертная работа.

В свою очередь, федеральный координатор проекта Александр Козлов подчеркнул, что сегодня уделяется огромное внимание развитию инфраструктуры ЖКХ, законодательной работе и формированию правовой грамотности населения. Однако не стоит забывать и о профориентационном направлении. Крайне важно привлекать в отрасль квалифицированных специалистов.

По словам Председателя Госсовета Чувашии Леонида Черкесова, республика укрепляет свой статус, как лидера в применении современных технологий в сфере ЖКХ. «И у нас очень хорошая команда, которая активно проявляет себя во всех мероприятиях в рамках проекта», — не без гордости сказал Леонид Ильич.

Каждый участник выступал с интересной темой, делился опытом своей работы в «Школе грамотного потребителя». Были затронуты вопросы подготовки кадров, капитального ремонта, ТОСов. Высокую оценку спикеры дали ежегодной всероссийской акции «Международный день соседей». Вообще тема добрососедства упоминалась довольно часто. Сказал об этом и координатор «Школы грамотного потребителя» в Чувашии Размик Мамиконян. По его мнению, взаимодействие с жильцами многоквартирных домов позволяет решить любую проблему без негатива, в работе также помогает обратная связь.

Прошедшая встреча заложила фундамент для новых дискуссий. Следующий форум пройдет в Казани. Таким образом, наш регион не только принимает участие в обсуждении актуальных тем, но и задает направление развития ЖКХ на федеральном уровне.