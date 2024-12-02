Творчество помогает пережить разлуку

В культурно-выставочном центре «Радуга» подвели итоги арт-терапевтического проекта «Источник вдохновения», направленного на поддержку членов семей бойцов спецоперации. Как уже писала «СЧ», в течение четырех месяцев для жен, матерей, сестер и детей участников СВО проводили творческие занятия.

Они знакомились с работами известных художников из коллекции Русского музея и могли с помощью красок и кистей выразить на холсте свои чувства и эмоции. Мастер-классы по живописи вели профессиональные педагоги-художники. Лучшие работы представлены в центре «Радуга». На открытии выставки больше ста авторов наградили дипломами и подарками, всего в проекте участвовало свыше 600 человек. Увидеть картины можно до 20 декабря.

Напомним, арт-проект КВЦ «Радуга» «Источник вдохновения» получил поддержку Фонда президентских грантов. Его воплотили в жизнь в партнерстве с филиалом фонда «Защитники Отечества» в Чувашии.