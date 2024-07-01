Готовы помогать без выходных

Государственный фонд «Защитники Отечества» с июля перешел на новый график работы. Теперь его отделения открыты с девяти утра до шести вечера семь дней в неделю.

Такой режим введен для того, чтобы ветеранам специальной военной операции и членам их семей было удобнее обращаться за помощью. Сотрудники филиалов отмечают, что поступает все больше запросов на поддержку. Основная часть связана с госпитализацией, протезированием и оформлением документов. Со времени открытия в целом по России госфонд «Защитники Отечества» обработал свыше 1,1 млн обращений, республиканский филиал фонда — более 13 тыс., и почти все они успешно решены. Кроме того, многие отделения, в том числе чувашское, вводят новые форматы работы. Например, организуют выездные приемы с участием экспертов разных ведомств, чтобы оперативно откликаться на заботы участников СВО на местах.

…В первые выходные июля двери республиканского филиала фонда открылись в привычное время — в 9 утра. Приходили посетители для решения важных для себя вопросов, поступали звонки от участников СВО и членов семей бойцов. В будние дни они заняты на работе и не успевают доехать до филиала. Социальные координаторы отвечали на вопросы, разрабатывали программы сопровождения, сообщают в республиканском филиале фонда «Защитники Отечества».

Республиканский филиал фонда расположен по адресу: г. Чебоксары, Московский пр., д. 3. Позвонить его сотрудникам можно по телефону (8352) 70-94-26.

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