С передовой на выписку сына

…Понимать и поддерживать своего спутника жизни или сына, ушедших на спецоперацию, тоже нужно учиться. Помогает в этом женский клуб «СВОя история», открытый при филиале регионального подразделения Госфонда «Защитники Отечества». Сюда приглашают как мам бойцов, так и их жен вместе с детьми. Недавно специалисты фонда провели праздничную встречу для родных и близких участников СВО.

Говорили на ней о поддержке близких, роли родителей в воспитании детей, ценности семейных уз и любви, которые делают человека сильнее и счастливее. Руководитель филиала фонда Елена Зайцева напомнила — бойцы на передовой остро чувствуют ценность семейного тепла и поддержки. Они ждут телефонных переговоров, радуются новостям об успехах детей, волнуются за здоровье домочадцев….

По традиции в клуб приходят гости с полезной информацией. В этот раз на встречу пригласили руководителя республиканского Центра финансовой грамотности Дмитрия Щепелева. За чашкой чая со сладостями все вместе обсудили, как уберечься от финансовых мошенников, жертвами которых могут стать и родители, и жены, и дети наших бойцов. А пока шла беседа с экспертом, социальные координаторы развлекали ребятишек, проводили для них конкурсы на свежем воздухе и в игровой комнате, а затем все вместе подготовили мамам сюрприз — букеты ромашек. Не сидели сложа руки и участницы клуба: в ответ они подарили чадам самодельные медальоны-сердечки. В завершение праздника взрослых и детей накормили вкусной и полезной для здоровья полбяной кашей.

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Вся минувшая неделя в республике прошла под знаком семьи, любви и верности. И в Чебоксарах, и в других муниципалитетах, конечно же, не обходили вниманием семьи участников СВО.

В Порецком округе, например, родные и близкие наших воинов приняли участие в спортивном флешмобе, посвященном Дню семьи, любви и верности, а также в сдаче нормативов ГТО. А в Канаше на празднике среди обладателей ордена «За любовь и верность» чествовали на сцене и многодетных родителей Матвеевых. Папа Андрей является участником спецоперации, и это его личное решение, которое заслуживает уважения, говорят в фонде. Недавно в этой семье случилась большая радость — родился шестой ребенок! Маму и малыша Матвея уже выписали из Перинатального центра, забирал сынишку из роддома гордый отец.