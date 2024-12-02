Край тысячи родников

Сохранение и защита природы будет продолжаться

Чувашия по праву считается одним из регионов с чистой экологией, что отмечают и жители республики, и гости. Об этом говорилось и на торжественной церемонии закрытия Года экологической культуры и бережного природопользования. Отдавая должное тематическому году, участники мероприятия подводили итоги, предлагали новые идеи и намечали планы по сохранению природных богатств.

Карта для всей страны

В фойе второго этажа Чувашской государственной филармонии, где проходила церемония, была организована выставка. Гостей встречал министр природных ресурсов и экологии республики Эмир Бедертдинов. Центральное место экспозиции отводилось родникам. Стенд с картой республики, на которой отмечены водные источники, сразу привлекал внимание, на его фоне охотно фотографировались все приглашенные.

Несколько слов о большом и, несомненно, нужном проекте, реализованном совместно с отделениями Русского географического общества и Российского экологического общества — «Родники Чувашии». В муниципалитетах проведена серьезная работа по изучению и исследованию подземных источников. Удалось создать «Реестр родников Чувашской Республики», в который вошли 520 объектов. При поддержке ПАО Сбербанк на платформе «2ГИС» создана интерактивная карта, где жители всей страны смогут увидеть, информацию обо всех родниках региона и посетить их.

Данная выставка понравилась Главе Чувашии Олегу Николаеву. Перед началом торжественной части он с удовольствием ознакомился и с картой родников, и с презентацией экологического атласа края. И позже в своем выступлении Олег Николаев дал оценку этой разработке.

«Это сквозной проект, который объединил нас вокруг нашего достояния — родников. Их более тысячи. И теперь мы смело можем Чувашию назвать краем тысячи родников, не только ста тысяч вышивок и ста тысяч песен. 520 родников на сегодняшний день вошли в единый реестр, из них 150 оцифрованы благодаря нашему партнеру Сберу. Инвентаризация продолжается. Несколько лет назад мы инициировали создание Вышитой карты Чувашии, которая переросла в Вышитую карту России. Хочется предположить, что проект «Родники Чувашии» через некоторое время станет полноценными «Родниками России». И соответствующая карта появится для всей страны. Если Сбер заинтересуется и возьмется, то такой проект вполне себе реализуем», — сказал Глава.

Здоровая Волга

Чем же запомнился Год экологической культуры и бережного природопользования? Была проделана большая и важная работа по всем «фронтам». Среди главных акцентов — формирование современной инфраструктуры в сфере обращения с отходами, сохранение лесного фонда, развитие системы особо охраняемых природных территорий, реабилитация водных ресурсов и развитие экологической культуры.

Конкретизируя общую картину, стоит отметить, что выполнен показатель проекта «Оздоровление Волги» по приросту мощности очистных сооружений, которые обеспечивают сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод. В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в этом году завершены работы по расчистке 800-метрового участка русла реки Суры в Ядрине. Также завершается капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Соломинке в селе Янтиково. Более чем на 96% сокращено количество бесхозяйных ГТС, которые представляли опасность в период паводка.

В этом году также решен вопрос с контейнерами и контейнерными площадками для сбора ТКО в населенных пунктах. На средства республиканского бюджета 16 муниципальных образований приобрели более 900 контейнеров и более 40 бункеров. И сегодня полностью закрыта потребность республики в мусорных боксах и площадках для них. Чувашия оказалась в лидерах среди регионов России по этому показателю.

Вложено много труда в охрану наших «зеленых легких» — лесов. Цель, поставленная федпроектом «Сохранение лесов», перевыполнена на 46%. А это значит, в республике восстанавливается столько же деревьев, сколько и вырубается. И, что особо радует, на протяжении последних четырех лет не допущено крупных лесных пожаров.

Олег Николаев призвал продумать на будущее, каким образом необходимо использовать природные ресурсы, какие технологии надо применять, чтобы выполнить задачи развития экономики, промышленности, сельского хозяйства, энергетики и других направлений. «К примеру, в части водопользования. Мы разработали стратегию по созданию центров очистки воды, которые в ближайшее время будут реализованы по всей Чувашской Республике, охватят все муниципалитеты, дадут возможность и жителям близлежащих населенных пунктов пользоваться ими. Ставим задачу обеспечить за счет этого нулевой сброс неочищенных стоков», — заключил Глава республики.

В свою очередь, Эмир Бедертдинов подчеркнул, что прошедший год стал дополнительным стимулом для усиления работы, направленной на охрану окружающей среды. Это помогло проанализировать ситуацию и определить основные задачи по обеспечению экологического благополучия региона на десятилетия вперед.

«В результате нашей с вами работы Чувашская Республика в десятке лидеров экологического рейтинга Российской Федерации. Наш регион среди лучших по эффективности ведения лесного хозяйства в России, в ТОП-10 рейтинга регионов по обращению с отходами и лучших субъектов по сбору макулатуры в рамках Всероссийской акции «БумБатл». Но работы предстоит еще больше», — сказал глава Минприроды.

Интерактивный атлас

Парламентарии также активно участвовали в мероприятиях Года экологической культуры и бережного природопользования, об этом рассказал Председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов. «В этом году мы приняли ряд нормативно-правовых документов, связанных с охраной окружающей среды. В мае парламент внес поправки в Закон «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности на территории Чувашской Республики». Теперь на законодательном уровне определены основные принципы экологического просвещения и образования, а также государственная поддержка общественных объединений и НКО, работающих в этой сфере», — отметил Леонид Ильич

Одним из важных и знаковых событий Года экологической культуры и бережного природопользования является выход в свет Экологического атласа Чувашской Республики. Это фундаментальное картографическое и научно-справочное произведение, которое впервые стало интерактивным изданием о природных объектах, и в последующем будет размещено на официальном портале органов власти республики. Надо отметить, что атлас имеет как интерактивную, так и напечатанную версии.

Конечно же, в этот день не обошлось и без наград по итогам конкурсов «Лучшее благоустройство территории экологического объекта», «Самое экологически ответственное предприятие Чувашской Республики», «Лучшее лесничество Чувашской Республики».