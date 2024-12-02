Хоккеисты «Метеора» выступили на турнире «Добрый Урал»

Участие — уже победа

Для ребят из детской команды по специальному хоккею «Метеор» выезд на любые состязания — настоящий праздник. Недавно столичный коллектив выступил на Межрегиональном турнире «Добрый Урал» в Челябинске, который был приурочен к Всероссийскому дню хоккея и Международному дню инвалидов.

В преддверии соревнований ребята с ограниченными возможностями здоровья упорно трудились на тренировках два раза в неделю. Под руководством наставников Владимира Петрова и Анастасии Саяпиной дети с РАС и ментальными особенностями работали над катанием и владением шайбой. На соревнованиях в Челябинске метеоровцы скрестили клюшки с командами «Уральские волки» (Екатеринбург), «Крылья Магнитки» (Магнитогорск) и хозяевами льда — «ДоброТрактор» (Челябинск).

В первой встрече «Метеор» обыграл «Уральских волков» со счетом 3:0. На глазах тренеров и родителей ребята выкладывались на 100%. Даже если что-то не получалось, они не опускали руки. Падали, но тут же поднимались и катили вперед. В составе нашей команды дубль оформил Юрий Сухарников, а еще один гол забил Антон Земченков.

Во второй игре метеоровцы уступили «Крыльям Магнитки» 1:4. Гол престижа на счету Глеба Иванова. В заключительной встрече турнира наша команда уверенно одолела «ДоброТрактор» с зеркальным счетом 4:1. Снова взял слово главный снайпер метеоровцев Юрий Сухарников, забивший три шайбы. Победную точку поставил Станислав Иванов, который после взятия ворот разделил радость с любимым наставником Владимиром Петровым.

После окончания поединка состоялась торжественная церемония награждения. Игроки всех команд получили медали и памятные призы. Цель подобных турниров — приобщить детей к спорту, помочь им проявить свои способности и таланты. Кроме того, в рамках соревнований метеоровцы посетили матч Всероссийской хоккейной лиги между челябинским «Челметом» и «Челнами», а также побывали в музее команды «Трактор», где познакомились с историей одного из ведущих клубов нашей страны.

СПРАВКА «СЧ»

В специальный хоккей играют люди с РАС и ментальными особенностями, то есть с разной формой, степенью аутизма и когнитивными расстройствами. Правила игры отличаются от обычного хоккея — не фиксируются офсайды и пробросы. Также не допускаются силовые приемы.