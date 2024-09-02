Объединяющая сила адаптивного хоккея

Победила дружба

На межрегиональном турнире «Хоккей для всех» сформировалась интересная традиция: после игры команды приносили в раздевалку сувениры для своих соперников. Как рассказал главный тренер следж-хоккейного клуба «Медведи» из Кирова Игорь Малков, они дарили всем сладкие сувениры, а их визави в ответ — местную продукцию из своих регионов. Ведь главное — это добрая и дружеская атмосфера соревнований. Впрочем, это не отменяло и спортивного духа соперничества.

В течение четырех дней 12 команд из девяти регионов Приволжского федерального округа боролись за награды и призы. В каждом поединке на льду Регионального центра по хоккею участники выкладывались по максимуму, изыскивая внутренние резервы, радовались победам и порой до слез расстраивались из-за поражений.

Прекрасно проявили себя хозяева турнира. Так, во втором дивизионе среди следж-хоккейных коллективов первое место занял чебоксарский «Атал». «Волжане» безупречно прошли дистанцию турнира, не проиграв ни одного матча. По словам тренера нашей команды Анастасии Саяпиной, ее воспитанники смогли продемонстрировать яркую игру и были очень рады успеху. «Адаптивный хоккей уже стал важной частью в жизни каждого моего подопечного. С первых минут на льду у ребят горят глаза, они запоминают на всю жизнь первый пас, первую шайбу…» — добавила она.

Действительно, игроки «Атала» буквально живут на льду, регулярно тренируясь во время спортивного сезона. Несмотря на это, 12-летний нападающий Дмитрий Мурашкин признался, что даже не ожидал такой классной и убедительной игры от команды. Также ему очень понравились мастер-классы и развлекательные мероприятия по ходу состязаний. «Для нас организовали цирковое представление, мы участвовали в конкурсах, были даже бои на подушках, — поделился впечатлениями Дима. — Меня вдохновила игра в родных стенах — я ощущал поддержку зрителей, и она придавала мне дополнительных сил». Юный спортсмен после завершения карьеры игрока хотел бы работать тренером.

К сведению По итогам соревнований во втором дивизионе среди следж-хоккейных коллективов представители «Атала» были отмечены и индивидуальными наградами. Приз лучшего нападающего получил Демид Чурбанов, а лучшим тренером стала Анастасия Саяпина.

Примечательно, что в составе практически всех команд на турнире бок о бок с мальчиками играли девочки. 11-летний игрок кировских «Медведей» Ярослава Скрябина выходит на лед в свитере с литерой «К» — это значит, что она капитан команды, на плечах Ярославы серьезная ответственность за коллектив. На нынешнем турнире «Медведи» заняли третье место в первом дивизионе среди следж-хоккейных дружин. «Мне очень понравился и сам турнир, и церемония закрытия. Главное воспоминание — наша дружная игра, — сообщила Ярослава. — Конечно, мы ошибались во время матчей, но неточности вовремя исправляли».

Для Владимира Петрова, Анастасии Саяпиной и Демида Чурбанова индивидуальные награды — приятное дополнение к командным успехам. Фото Валерия Панфилова

Остался доволен своими подопечными наставник «Медведей». Ведь в матче за третье место они с трудом, но обыграли саратовский «Волга-следж» 2:1. В беседе с корреспондентом «СЧ» Игорь Малков поделился мнением о турнире, а также рассказал о специфике работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): «В работе с ребятами с ограниченными возможностями нет никаких сложностей — здесь должна быть любовь к детям вне зависимости от состояния детей. Важно уделять внимание каждому ребенку, применяя индивидуальный подход. Я заряжаю энергией их, а они мне отдают свою. Турнир был шикарен во всех отношениях. Для нас провели экскурсию по Чебоксарам — поближе познакомили со столицей Чувашии. Кстати, у вас очень чистый город!»

Помощник полномочного представителя Президента России в ПФО Владимир Колчин на церемонии закрытия подчеркнул, что спортивный праздник для ребят с ограниченными возможностями в Чувашии прошел на высоком уровне. Также он напомнил, что у нашей республики богатые хоккейные традиции, благодаря которым турнир может стать одной из визитных карточек региона и радовать его участников уже в статусе полноценного окружного состязания.

После следж-хоккейных коллективов порцию аплодисментов получили дружины слепых и слабовидящих. Здесь по примеру «Атала» блеснул «Юман», который также оказался непобежденным. Весомую лепту в успех нашего коллектива внесли ребята, усилившие состав дружины на конкретный турнир. Среди них — нападающий Глеб Беларев. По сравнению со многими сверстниками, Глеб имеет серьезный опыт выступлений. Он занимается хоккеем шесть лет, а начинал путь в первой команде по хоккею для незрячих, которая была официально открыта в России — в «Фортуне» (Москва). Благодаря участию в турнире Глеб обрел новых друзей. «Сейчас я более плотно общаюсь с ребятами из «Юмана», «Молнии Прикамья». Продолжим связываться и после турнира, — рассказал Глеб Беларев. — Вообще, у нас сыгранная пара с Даней Кутубаевым (лучшим снайпером «Юмана» на турнире. — Прим. ред.), он за турнир забил семь шайб, а я — две».

Также представители «Юмана» были удостоены индивидуальных наград. Лучшим защитником был признан Тихон Федоров, а тренером — Владимир Петров.

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ, министр спорта Чувашии:

«Все участники турнира — победители. Мы гордимся вами, ребята! Каждый игрок показал свою силу, смелость, и это все благодаря тому, что вы занимаетесь спортом. Спорт раскрывает талант, дает силу и мотивацию, чтобы идти вперед. У участников останутся самые хорошие воспоминания от нашей республики. Благодаря хоккею ребята лучше социализируются и адаптируются в обществе».

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВА, председатель Союза женщин Чувашии:

«Соревновательные дни для ребят выдались энергозатратными — они почувствовали себя участниками серьезного масштабного события. Я наблюдала за их игрой и была воодушевлена мужественностью, самоотверженностью юных хоккеистов с ограниченными возможностями. Дети, выходившие на награждение, чувствовали себя героями. Подобные мероприятия способствуют развитию адаптивного спорта в Чувашии».

ЛЕОНИД ЧЕРКЕСОВ, председатель Госсовета Чувашии:

«Развитие адаптивных видов спорта имеет огромное значение, ведь это не только возможность для людей с особенностями здоровья заниматься физической культурой, но и путь к их социальной интеграции, раскрытию потенциала. Ребята, сражавшиеся на льду — настоящие герои».