Как списать долги

Сегодня в Чувашии в процедуре банкротства находится более трех тысяч человек. Основная масса дел инициирована самими гражданами и всего несколько процентов составляют дела, где заявление о банкротстве подавали кредиторы. О том, как начать процедуру банкротства и какие требования нужно соблюдать в этот период, корреспондент «СЧ» узнал в беседе с руководителем Росреестра по Чувашии Екатериной Карпеевой.

— Екатерина Владимировна, складывается впечатление, что банкротство — очень простая процедура. Так ли это?

— Процедура банкротства — это достаточно сложный процесс, в рамках которого необходимо соблюдение определенных требований. Это только в рекламе вам обещают быстро списать все задолженности. На самом деле это не одномоментная процедура, она может длиться и год, и даже больше. И что самое главное, не всем удается полностью освободиться от выплаты долгов.

— Куда можно обратиться за банкротством?

— Существует два способа начать процедуру банкротства — внесудебный порядок и судебный. В первом случае заявление подает сам должник в МФЦ, и все необходимые работы проводят сотрудники МФЦ. Во втором случае процедурой банкротства через суд занимается арбитражный управляющий, и заявление в суд может подать как должник, так и кредиторы. Сумма долга может быть от 25 тысяч рублей до одного миллиона при обращении в МФЦ и более 500 тысяч при судебном банкротстве.

Если человек предвидит свое банкротство и ясно осознает, что он не в состоянии исполнить обязательства в установленный срок, он неплатежеспособен, у него нет имущества, то он вправе подать в суд заявление о признании его банкротом, независимо от размера долга.

Следует отметить, что Росреестр не ведет контроль за проведением процедуры банкротства через МФЦ. Наша деятельность затрагивает судебное банкротство, в полномочия входят: рассмотрение жалоб на арбитражных управляющих, возбуждение дел об административном правонарушении и направлении их для рассмотрения в Арбитражный суд. Мы можем участвовать в собраниях кредиторов и составлять протоколы об административном правонарушении.

— Судебное банкротство — это сложная процедура?

— Да, обращение в суд — это достаточно сложный процесс. Заявление подается в Арбитражный суд по месту жительства гражданина. Должник указывает сумму требований кредиторов, размер задолженности, сведения об имеющемся у него имуществе, обоснование невозможности удовлетворения требований кредиторов, наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий.

Процедура банкротства будет вестись арбитражным управляющим, которого утвердит суд.

Суд может ввести процедуру реструктуризации долгов или реализацию имущества, при которой требования кредиторов удовлетворяются за счет имущества должника.

Требования, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества, считаются погашенными, и должник, как правило, освобождается от их дальнейшего исполнения. Например, в отношении ипотеки, непогашенной к моменту признания заемщика банкротом.

— Вы сказали, что для погашения долгов могут продать имущество, а могут ли забрать единственное жилье?

— Жилье, которое для гражданина-должника и членов его семьи является единственным пригодным для постоянного проживания, обладает исполнительским иммунитетом и не может быть реализовано. Исключением могут стать дом или квартира, если они являются предметом ипотеки.

Однако стоит знать, что, если площадь единственного жилья должника существенно превышает социальную норму квадратных метров на одного человека и рыночная стоимость выше размера долга, то квартира может быть включена в конкурсную массу для погашения долгов. На оставшиеся средства должник сможет приобрести другое жилье.

В каждом случае вопросы об исключении из конкурсной массы имущества должника решаются индивидуально.

А вот ипотечную квартиру забрать за долги, даже если это единственное жилье, могут. Но, если обязательства по ипотеке исправно исполняются, в том числе и третьим лицом за должника, то такую квартиру могут не забрать, если решить этот вопрос, заключив мировое соглашение в Арбитражном суде.

Кроме того, в случаях реализации ипотечного жилья, такой иммунитет распространяется и на деньги от продажи, но только на ту сумму, которая останется после уплаты долгов и расходов.

У квартиры, ставшей единственным жильем должника из-за его недобросовестных действий, нет исполнительского иммунитета.

— В ходе банкротства освобождают от всех задолженностей?

— Нет, гражданин-банкрот не освобождается от возмещения вреда жизни или здоровью, возмещения морального вреда, взыскания алиментов, а также непогашенных требований, при возникновении и исполнении которых он действовал недобросовестно. Кредиторы могут заявить их и после окончания банкротства.

— С какими сложностями граждане сталкиваются при банкротстве?

— В основном — с недобросовестными действиями финансовых управляющих, когда управляющий не выполняет обязанности, возложенные на него законом: затягивает процедуру, не представляет в суд необходимые документы, не выплачивает прожиточный минимум должнику, не уведомляет о собрании кредиторов гражданина-должника, где рассматриваются вопросы о ходе процедуры банкротства и прочее.

— И что делать в таких случаях?

— Если между должником и финансовым управляющим возникают разногласия, то гражданин может подать заявление об их разрешении в Арбитражный суд, где рассматривается дело о банкротстве.

Или подать обращение в Росреестр с просьбой о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности. Такое обращение должно содержать описание конкретных нарушений, совершенных управляющим. Голословное утверждение о том, что «управляющий ничего не делает», основанием для возбуждения дела об административном правонарушении не является.

В этом году мы рассмотрели более 140 жалоб и составили 62 протокола на арбитражных управляющих.

— Что должны знать граждане, когда их финансами управляет арбитражный управляющий?

— У арбитражного управляющего могут быть сотни таких же должников как он, поэтому не стоит слепо доверять управляющему и все пускать на самотек. В первую очередь следует знать, какие ограничения могут возникнуть в этот период.

В процедуре реструктуризации гражданин вправе распоряжаться деньгами на специально открытом для этого счете в сумме не более 50 тысяч рублей. Деньгами на иных счетах и вкладах должник может распоряжаться только с письменного разрешения финансового управляющего.

В отношении распоряжения имуществом тоже есть ограничения, в процедуре реструктуризации. Должник может совершать сделки только с письменного согласия финансового управляющего, а при процедуре реализации имущества гражданин никакие сделки самостоятельно совершать не может, и никакое согласие на совершение сделок в этой процедуре финансовый управляющий должнику не выдает.

Когда гражданин признается банкротом, он должен в течение одного рабочего дня передать финансовому управляющему все свои банковские карты. При этом все счета блокируются, и денежными средствами распоряжается финансовый управляющий.

— Назовите несколько основных моментов, о которых должны знать люди перед началом процедуры банкротства?

Во-первых, признание гражданина несостоятельным не является безусловной гарантией списания всех его долгов.

Во-вторых, не стоит в преддверии банкротства переписывать имущество на родственников, чтобы спасти его от продажи за долги. Такие сделки могут быть оспорены в суде финансовым управляющим или кредиторами и признаны недействительными. В настоящее время судами признаются недействительными дарение или продажа квартир, домов, земельных участков, долей в уставном капитале юридических лиц, автомобилей и так далее, если эти сделки совершены в течение трех лет до начала процедуры банкротства. Более того, за сокрытие или уничтожение имущества, если такие действия будут доказаны, гражданину-банкроту грозит несписание долгов.

В-третьих, нужно знать о том, что расходы по делу о банкротстве лягут на ваши плечи. Например, вознаграждение финансовому управляющему — 25 тысяч рублей за всю процедуру банкротства. Это единовременная выплата, а не ежемесячная и получит ее арбитражный управляющий только после завершения процедуры банкротства.

Публикации сообщений о введении процедуры банкротства, организации торгов по продаже имущества, почтовые расходы на отправку уведомлений, отчетов кредиторам, запросов по установлению имущества должника, различные комиссии за открытие счета и за проведение операций по счету — все эти расходы оплачивает финансовый управляющий за счет должника независимо от того, согласен он или нет.

Публикации сообщений о введении процедуры банкротства, организации торгов по продаже имущества, почтовые расходы на отправку уведомлений, отчетов кредиторам, запросов по установлению имущества должника, различные комиссии за открытие счета и за проведение операций по счету — все эти расходы оплачивает финансовый управляющий за счет должника независимо от того, согласен он или нет. В-четвертых, по общему правилу из конкурсной массы исключаются денежные средства в размере прожиточного минимума на самого должника и членов его семьи, находящихся на его иждивении. Чтобы их исключить, необходимо обратиться к финансовому управляющему, который самостоятельно принимает решение о невключении названных выплат в конкурсную массу.

Финансовый управляющий может направить по месту работы гражданина уведомление с указанием сумм, которые должник может получать лично, а также периода, в течение которого данное уведомление действует.

Финансовый управляющий может направить по месту работы гражданина уведомление с указанием сумм, которые должник может получать лично, а также периода, в течение которого данное уведомление действует. В-пятых, суд также может вынести определение о временном ограничении права на выезд из Российской Федерации.

В-шестых, закон предусматривает ряд последствий после завершения (прекращения) процедуры банкротства. Например, в течение пяти лет гражданин не вправе принимать на себя обязательства по кредитам (займам) без указания на факт своего банкротства. Он не может повторно подать на банкротство в суде в течение пяти лет (по внесудебному банкротству этот срок 10 лет). Такой гражданин не вправе временно занимать определенные должности.

Несмотря на всю сложность процедуры банкротства, для некоторых граждан — это единственная возможность вернуться к нормальной и полноценной жизни без долгов.