На стадионе «Спартак» определили нового обладателя Кубка Чувашии по футболу

Финал украсил супергол

До решающего матча турнира добрались «БоМиК» (Цивильск) и команда «Связной Альянс — ШЗСА», представляющая Шумерлю и Порецкое одновременно. Любопытно, что у полевых игроков последней на спине красовалась надпись «Порецкое», у вратарей — «Шумерля».

Несмотря на то, что клубы для столицы Чувашии — не местные, в финале розыгрыша у них оказались свои болельщики. Причем антуража они придали не меньше, чем сами футболисты. Массовых скандирований речевок не было, поэтому болельщиков можно было вычислить по их реакции на действия игроков той или иной команды. Некоторые произносили «Хорош!», комментируя удары обоих клубов. Но в одном случае здесь читалось одобрение, в другом — сарказм. Еще одни болельщики отчаянно критиковали судью — и с каждой пятиминуткой почему-то все менее членораздельно. И вряд ли из-за холодца или салата, которые они принесли с собой.

В первой половине встречи на поле наблюдалась вязкая борьба, голкиперы вступали в игру, но редко. А малочисленные удары по воротам не достигали цели. Тут вспоминается приезд на этот же стадион осенью 2001 года ветеранов московского «Спартака». В перерыве матча с местными игроками болельщикам предложили возможность пробить пенальти легендарному Ринату Дасаеву. И получился тот самый случай, когда лучший вратарь мира-1988 не отразил ни одного пенальти. Но был нюанс: ни один из бивших просто-напросто не попал в створ ворот, соответственно, ловить эти мячи Дасаеву не было смысла. Из-за неуклюжих ударов легенде футбола оставалось только разводить руками.

…Во втором тайме финала Кубка Чувашии игра заметно оживилась и стала более зрелищной. Успех сопутствовал игрокам «БоМиКа», которые победили со счетом 3:1, а развязка наступила незадолго до окончания основного времени.

Изначально цивиляне и считались фаворитами финала — как-никак у них имеется опыт игры на межрегиональном уровне, а некоторые «засветились» и в профессиональном футболе. Так, два гола забил выступавший во Второй лиге за вурнарский «Химик-Август» нападающий Роман Шалин. Один из них — в падении с лета — мог бы украсить турнир любого статуса. В придачу к трофею Шалин получил и звание лучшего игрока матча.

«Мы настраивались на сложный матч, — сказал Роман. — Команда выходила, понимая, что будет тяжелая игра. Так и получилось: до последних минут не было ясно, кто выиграет. Победу мы добыли благодаря команде в целом — один человек мало что решает. Все ребята внесли огромный вклад, за что им спасибо. Получить приз лучшему игроку не особенно важно. Главное — принести пользу команде, в которой играю. Не ставлю такие задачи, как забивать больше всех. Хочу, чтобы команда побеждала, была в тройке первенства Приволжья, и после сезона мы могли бы смотреть в глаза руководству с чувством выполненного долга».

Кстати, церемония награждения прошла буднично, без музыкального сопровождения, а по ходу игры не объявлялись составы, замены и авторы голов, словно это был тренировочный матч, а не настоящий финал Кубка Чувашии. В соцсетях в связи с этим появились недовольные высказывания с пометкой: «Такого я у нас еще не видел».