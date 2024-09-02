В Чебоксарах проходит Межрегиональный детский турнир по адаптивному хоккею

Неограниченная сила духа

Эта версия командных соревнований специально придумана для тех, кто в силу ограниченных возможностей здоровья не может играть в классический хоккей, но имеет большое желание и настоящий спортивный характер. В первый же день юных участников турнира «Хоккей для всех» поджидал приятный сюрприз от организаторов — встреча с олимпийским чемпионом, заслуженным мастером спорта СССР Андреем Коваленко.

В борьбу за награды, кубки и памятные призы на льду Регионального центра по хоккею вступили 12 окружных коллективов в двух дивизионах — девять в следж-хоккее и три — в хоккее для слепых и слабовидящих (в том числе чебоксарские «Атал» и «Юман»). Чувашия впервые в своей истории принимает соревнования по адаптивной разновидности популярной игры столь высокого уровня. Гости отметили, что наша республика ответственно подошла к проведению масштабного события.

Справка «СЧ» В состязаниях участвуют команды из девяти регионов Приволжского федерального округа: Чувашии, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областей. Турнир организован при поддержке аппарата полномочного представителя Президента России в ПФО и правительства Чувашии.

Пока на льду в следж-хоккее за победу сражались нижегородское «Торпедо» и кировские «Медведи», ребята из других команд встречались со звездой любимой игры Андреем Коваленко. Вопросы звучали самые разные. «Какое самое любимое упражнение в хоккее?» — «Выход один в ноль с вратарем или буллиты, потому что там нужно проявлять хитрость». Ребята узнали, как их кумир начал заниматься спортом, сколько нужно тренироваться, чтобы стать чемпионом, другие секреты успешной карьеры. В завершении беседы игроки получили автограф именитого спортсмена, а также сфотографировались с ним на память.

Тем временем нижегородцы уверенно одолели своих визави 5:0. Клуб «Торпедо» на слуху практически у каждого хоккейного болельщика, ведь главная команда спортивной вертикали играет в ведущем чемпионате нашей страны — Континентальной хоккейной лиге. Детский следж-хоккейный коллектив старается не отставать от более опытных коллег. И с настроем на престижные соревнования у ребят полный порядок.

«Несмотря на уверенную победу, в плане игры нам есть к чему стремиться. Мы приехали на турнир, чтобы занять первое место, — заявил защитник «Торпедо» Иван Горнов. — Атмосфера на соревнованиях супер, программа пребывания насыщенная. Еще нас ожидает интересная экскурсия».

К СВЕДЕНИЮ Для юных хоккеистов и их родителей запланирована обзорная экскурсия по столице Чувашии и анимация.

После окончания первой встречи состоялась торжественная церемония открытия. Ярким ее аккордом стало выступление воспитанников отделений конькобежного спорта и фигурного катания Спортшколы № 4.

«Сегодня мы открываем соревнования среди спортсменов — сильных духом и любящих спорт. Адаптивный хоккей — это не только спорт, это инструмент адаптации и социализации. Турнир станет площадкой обмена знаниями и умениями в «игре настоящих мужчин», участники найдут друзей из других регионов, познакомятся с красивой и гостеприимной Чувашией, — отметил на открытии соревнований помощник полномочного представителя Президента России в ПФО Владимир Колчин. — Мы всегда поддерживаем инициативы, направленные на развитие спорта и здорового образа жизни».

С нетерпением ожидали первый матч на турнире хозяева льда — следж-хоккейный клуб «Атал». Подопечные Владимира Петрова усердно работали на тренировках, чтобы показать лучшую игру. «В дуэте с помощником Анастасией Саяпиной мы постарались подвести хоккеистов к соревнованиям в оптимальной форме. Когда ребятам объявили, что скоро будет турнир, то у них сразу глазки загорелись — дети начали заниматься с удвоенной энергией, просто жили хоккеем, — рассказал тренер. — Очень рады, что стали частью праздника хоккея и хотим удачно выступить».

В первом матче «Атала» против дружины «Сияжар» из Саранска жаркие страсти кипели не только на льду, но и на трибунах. Болельщиков из Чувашии было слышно отчетливо, но при этом внушительная группа поддержки гостей также не отставала. После каждого обидного промаха зрители чуть ли не хватались за сердце, а заброшенные шайбы сопровождались бурным ликованием.

За команду из Саранска очень активно болела мама хоккеистки «Сияжара» Софьи Калашниковой Ирина. Гостья из столицы Мордовии отметила, что организация турнира на высочайшем уровне. «Мы впервые здесь. Чебоксары — радушный город, нас очень гостеприимно встретили, организовали автобус, живем в хороших условиях. Масса положительных эмоций. Технические сложности решаются молниеносно, — поделилась впечатлениями Ирина Калашникова. — На турнире для нас очень важно приобрести опыт — мы смотрим, как играют другие команды, анализируем, в каких аспектах нам нужно прибавить, что-то перенимаем».

Кульминация игры: до заключительного периода неизвестно, какая команда выиграет встречу. И все-таки лучший бомбардир чебоксарского «Атала» Демид Чурбанов при счете 2:2 забросил победную шайбу, записав на свой счет хет-трик. Кстати, за снайпера «Атала» на трибуны пришли поболеть его одноклассники.

«Я ощущал их поддержку. Сначала не получалось навязать борьбу, но мы постепенно разыгрались и стали лучше действовать, — оценил итоги матча Демид Чурбанов. — Я очень рад, что еще раз удалось встретиться со своими друзьями из других команд, где я уже сам играл».

Уже ближе к вечеру дебютный матч провела команда по хоккею незрячих «Юман». Перед встречей с «Ижсталью» (Ижевск) игрок нашей команды Мирон Никитин пообщался с корреспондентом «СЧ».

«Очень хочу победить на соревнованиях. Волнуюсь перед матчами, потому что против нас выступают сильные соперники, которые показывают отличную игру. На последних тренировках перед турниром выкладывались на сто процентов, — поделился Мирон Никитин. — Атмосфера классная, праздничная!»

Нужно сказать, что по ходу первого матча Мирону это точно удалось — зрелищный накал поединка, обилие шайб и итоговая победа «Юмана» со счетом 6:3!

Турнир «Хоккей для всех» продлится до 27 сентября — вход для зрителей свободный.

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ, министр спорта Чувашии:

«Мы стараемся популяризировать адаптивный спорт. В нашей республике создается необходимая спортивная инфраструктура для лиц с ограниченными возможностями здоровья, доступная среда, благодаря которой наши спортсмены могли показывать высокие результаты и составляли достойную конкуренцию на состязаниях самого высокого уровня. Для ребят игра в адаптивный хоккей — это хорошая возможность приобщиться к миру спорта. Они уже занимаются, реализуют свой потенциал, социализируются в обществе».

АНДРЕЙ КОВАЛЕНКО, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР по хоккею:

«Мне очень приятно находиться здесь, всегда с огромным желанием и трепетом приезжаю на детские турниры пообщаться с ребятами и родителями. Мы продолжим поддерживать турниры по адаптивному хоккею. Ведь дети получают огромное удовольствие от участия в грандиозном празднике любимой игры. Благодаря таким соревнованиям, детишки не сидят дома сложа руки, а занимаются спортом — это дорогого стоит».