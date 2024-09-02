В Чувашском театре юного зрителя прошла премьера мюзикла «Бременские музыканты»

Старые герои с новыми песнями

«Ничего на свете лучше нету» и «Говорят, мы бяки-буки», «Ах ты бедная моя трубадурочка» и «Ох, рано встает охрана!», «Луч солнца золотого» и другие песни из сказки «Бременские музыканты» давно стали настоящими эстрадными хитами. А что если взять знакомых героев и написать для них новые музыкальные номера? Не потеряет ли любимая история в увлекательности сюжета и выразительности образов? Судя по тому, с какой теплотой чебоксарцы приняли премьеру, открывшую творческий сезон в Чувашском театре юного зрителя имени М. Сеспеля, перемены только к лучшему.

Музыку к спектаклю, рассчитанному и на детей, и на подростков, сочинил композитор, исполнитель и аранжировщик Игорь Столяров, также известный в республике как лидер группы «Автор». Выжить в трудные 1990 годы было непросто, но творчеству музыкантов, вдохновленных массовым выходом отечественного рока из подполья, не помешало даже ухудшение экономической ситуации, обусловленное распадом Советского Союза. Постепенно коллектив обрел свое лицо, у него появились фанаты, а песни в стиле мелодичного хард-рока, среди которых «Сны» и «Вот так», «Это весна» и другие, начали узнавать и петь в андеграундных кругах. Многие из них вошли в большой концерт, который артисты дали в позапрошлом году в Чувашской государственной филармонии к 35-летию группы.

Кстати, если взглянуть на нашу премьеру не обособленно, а в контексте театрального искусства Поволжья, сразу вспоминается мюзикл «Бременские музыканты» в Нижегородском театре юного зрителя (2008), который также шел в живом исполнении. Но если там для игры на электрогитарах и ударных были приглашены профессиональные инструменталисты, в Чебоксарах обошлись силами самих актеров, справившихся с задачей не хуже рок-идолов. Юрий Торговцев (Петух) и Анатолий Анисимов (Кот), Василий Николаев (Осел) и Александр Васильев (Пес), которых мы знаем по драматическим ролям, создали настоящий биг-бэнд и продемонстрировали яркий музыкальный талант, «прокачав» публику характерными игровыми приемами. Что же касается других артистов, то на их плечи легли вокальная и танцевальная составляющие. Зрители оценили пластичность и хорошие голосовые данные каждого из участников сценического действа, умение работать в ансамбле и не прятать при этом собственную индивидуальность.

«Тут и романтика, и крепкая дружба, и добрый юмор», — говорят в театре. Единственный спорный момент в аннотации к премьере — слова о том, что уличные музыканты из Бремена приехали в столицу республики якобы впервые. А как же спектакль Чувашского театра оперы и балета «Волга Опера», где артисты поют в сопровождении целого симфонического оркестра? Впрочем, если брать во внимание именно тюзовскую сцену, то здесь действительно прежде не звучала живая музыка.