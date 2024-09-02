Семейный МФЦ города Чебоксары объявил акцию «Семейная фотосессия»

Лучшая копилка для воспоминаний

Семейный МФЦ города Чебоксары Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних объявил акцию «Семейная фотосессия».

Первая тема — «Школьная пора». Нарядные и красивые дети с мамами и папами могут стать участниками фотосессии и пополнить свой семейный фотоальбом профессиональными работами, лучшие из которых можно распечатать тут же, в Профи-студии центра.

Акция приурочена к Году семьи в России, реализуется в рамках национального проекта «Демография». Вот как раскрыли ее идею в МФЦ: «Семейный фотоальбом всегда был традиционным атрибутом семейных ценностей. Мы храним фотографии бабушек и дедушек, а что будут хранить наши внуки и правнуки? В век высоких технологий мы постоянно фотографируем себя, своих близких и яркие события, но где остаются снимки? В телефоне, в котором они со временем могут потеряться. Лучшая копилка для воспоминаний — это семейный альбом».