В центре Чебоксар можно встретить героев чувашской мифологии

В Чебоксарах на Московской набережной и набережной залива можно встретить героев чувашской мифологии.

Шесть фигурок высотой до 30 см, одна из которых парная, расположены в самых живописных точках столицы. Если навести камеру смартфона на куар-коды на именных табличках мини-скульптур, то можно узнать интересные истории, связанные с каждым образом.

Малые архитектурные новинки появились благодаря проекту «Легенды Чувашского края», приуроченному к 555-летию Чебоксар. В управлении культуры и развития туризма столичной мэрии уже планируют интересные квесты и экскурсии к новым местам притяжения туристов. Также предлагается проводить творческие конкурсы для школьников, художников и фотографов.

В администрации города Чебоксары поспешили заинтриговать: «Сделайте яркие фотографии и не забудьте потереть фигурки на удачу». В Чувашском отделении ПАО «Сбербанк», которое является партнером культурного проекта, уверены, что комплекс авторских архитектурных форм станет популярным пешим туристическим маршрутом.

Пользователи местных социальных сетей уже переживают за сохранность фигурок — примером тому Маленький принц, что на бульваре Купцов Ефремовых. Вандалы неоднократно покушались на эту скульптурную композицию. «Все фигуры проекта «Легенды Чувашского края» находятся под круглосуточным наблюдением», — предупредили в пресс-службе администрации города.