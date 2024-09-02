На портале «Культура.РФ» покажут спектакль «Шуйттан чури»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сегодня на портале «Культура.РФ» будут показывать спектакль «Шуйттан чури» («Раб дьявола») Чувашского государственного академического драматического театра имени К.В. Иванова.

Мистическая драма режиссера Наталии Сергеевой по пьесе классика чувашской литературы Якова Ухсая — о вечной борьбе добра и зла, света и тьмы, ангелов и демонов в человеческой душе.

В главных ролях: Евгений Урдюков, Александр Демидов, Надежда Зубкова и Наталия Сергеева.

Трансляция состоится в рамках проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура». Начало в 18.30.

Опубликовано: 20 сентября 2024 г.


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