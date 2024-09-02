Восстанавливать, приумножать и зарабатывать

На несколько часов зрительный зал Чувашского драматического театра имени К.В. Иванова «позеленел» — здесь проходило торжественное мероприятие, посвященное Дню работников леса, и все участники праздника были в форменных костюмах.

Леса в Чувашии занимают 632 тыс. гектаров — это почти треть всей ее территории. Пожалуй, не нужно объяснять, какую ценность они имеют и что значат в жизни человека. При этом в лесной отрасли трудятся всего около 500 сотрудников — задачи перед ними стоят серьезные, направлений много. Но они успешно справляются со всеми вызовами.

Речь об этом шла на торжественном мероприятии. Собравшихся приветствовал Глава Чувашии Олег Николаев, он поблагодарил представителей отрасли за ежедневный кропотливый труд. Работа лесоводов не особо заметная, творится в лесной тиши, но результаты говорят о высоком профессионализме и ответственном подходе к делу.

Действительно, по итогам 2023 года в рейтинге Рослесхоза Чувашия вошла в десятку лучших регионов страны по эффективности ведения лесного хозяйства. На протяжении последних трех лет в республике не допущено крупных лесных пожаров. Успешно реализуется федеральный проект «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология». За это время проведено лесовосстановление и лесоразведение на площади более 7 тыс. гектаров. Оснащенность лесопожарной техникой составляет 100%, достигнуты серьезные результаты в цифровизации. К примеру, внедрено программное обеспечение «Аверс. Управление лесным фондом», переведены в электронный формат социально значимые государственные услуги в сфере лесного хозяйства. Для эффективности борьбы с лесными пожарами внедряются в практику новые технические решения на основе беспилотных авиасистем.

Олег Николаев также поднял вопрос повышения экономической эффективности. «Нам необходимо обратить внимание на структуру лесов, менее половины которых можно использовать для экономической деятельности. В этой связи нам стоит искать варианты максимальной финансовой экономической выгоды для совместной работы с учетом того, что мы уже готовы быстро восстанавливать леса, проводить мероприятия по компенсации выбывающих лесных ресурсов», — подчеркнул Глава.

Министр природных ресурсов и экологии Эмир Бедертдинов поблагодарил руководство региона за поддержку отрасли, отметил увеличение финансирования мероприятий в сфере лесных отношений. «Мы планируем с 2025 года при реализации нового федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» особое внимание уделить уходу за лесными культурами, объектами лесного семеноводства и создать благоприятные условия для воспроизводства лесных насаждений путем развития лесных питомников. В том числе используя новые технологии в лесном хозяйстве», — сказал министр.

Эмир Бедертдинов также уделил внимание добровольцам, неравнодушным жителям и школьным лесничествам республики, которые вносят свой вклад в защиту и восстановление лесов. Так, за пять лет проведения экологических акций участие в посадках деревьев приняли более 500 тыс. человек. Общими усилиями высажено свыше 800 тыс. деревьев. В этом году масштабное мероприятие в рамках акции «Сохраним лес» пройдет 1 октября на территории Чебоксарского муниципального округа.

Отдельная тема — заработная плата работников отрасли, которая все последние годы оставалась невысокой. На эту проблему в своем Послании Федеральному Собранию обратил внимание Президент страны Владимир Путин — глава государства поставил задачу по повышению заработной платы. И.о. начальника Департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу Сергей Ковалев отметил, что это позволит повысить престиж профессии, обеспечить кадровый потенциал отрасли, что в дальнейшем положительно повлияет на экологическую безопасность.

Кстати, о кадровом потенциале. Благодаря поддержке Главы республики Олега Николаева в Чувашии на базе структурного подразделения Цивильского аграрно-технологического техникума в Мариинском Посаде с нынешнего года возобновилась подготовка специалистов лесной сферы — открылась новая специализация «Лесное и лесопарковое хозяйство», где уже обучаются 25 будущих специалистов отрасли.

Признание заслуг

Отличившимся работникам отрасли были вручены государственные награды. В частности, звания заслуженного лесовода Чувашии удостоены Алевтина Арбузова, начальник участка Алатырского лесничества, Александр Корнилов, заместитель директора Вурнарского лесничества. Звания заслуженного эколога Чувашии — Минанджин Рахматуллин, старший научный сотрудник государственного природного заповедника «Присурский».